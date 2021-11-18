Не стало актера Игоря Савочкина

В возрасте 58 лет не стало известного российского актера театра и кино Игоря Савочкина
, который ранее был госпитализирован с болями в спине, однако чувствовал себя нормально и собирался выписаться из больницы. Печальную новость сообщили на его официальной странице в социальной сети Facebook
.
«Вчера ушел Игорь Савочкин. Люди... знают его как известного актера», —
говорится в сообщении
блогера Алеси Казанцевой.
Игорь Юрьевич
родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Петровского района Саратовской области. Окончил институт механизации сельского хозяйства, а затем, в 1991-м — актёрский факультет Государственной Саратовской консерватории, где учился на курсе Риммы Беляковой
. Работал в театре «На досках» у Сергея Кургиняна и «Театре на Покровке
» у Сергея Арцибашева
. В Саратове работал диктором информационной программы на радиостанции «Ностальжи-Саратов», а затем устроился в компанию Тимура Бекмамбетова
«Базелевс».
На счету актера около ста ролей в кино и на телевидении. Дебютировал небольшой ролью у Бориса Бланка
в картине «Если бы знать...
». Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Ночной дозор
», «Дневной дозор
», «Громовы
», «Диверсант. Конец войны
», «Ирония судьбы. Продолжение
», «Кука
», «Русалка
», «Смерть шпионам!
», «Дом
», «Жизнь и приключения Мишки Япончика
», «Ласточкино гнездо
», «Пять невест
», «МосГаз
», «Крик совы
», «Чёрные кошки
», «Левиафан
», «Следователь Тихонов
», «Метод
», «Легенда о Коловрате
», «Эпидемия
» и «Домашний арест
».
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