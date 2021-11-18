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Не стало актера Игоря Савочкина

18 ноября
2021 год

Новости кино >>
18 ноября 2021
В возрасте 58 лет не стало известного российского актера театра и кино Игоря Савочкина, который ранее был госпитализирован с болями в спине, однако чувствовал себя нормально и собирался выписаться из больницы. Печальную новость сообщили на его официальной странице в социальной сети Facebook.

«Вчера ушел Игорь Савочкин. Люди... знают его как известного актера», — говорится в сообщении блогера Алеси Казанцевой.

Не стало актера Игоря Савочкина
фото: kp.ru

Игорь Юрьевич родился 14 мая 1963 года в селе Берёзовка Петровского района Саратовской области. Окончил институт механизации сельского хозяйства, а затем, в 1991-м — актёрский факультет Государственной Саратовской консерватории, где учился на курсе Риммы Беляковой. Работал в театре «На досках» у Сергея Кургиняна и «Театре на Покровке» у Сергея Арцибашева. В Саратове работал диктором информационной программы на радиостанции «Ностальжи-Саратов», а затем устроился в компанию Тимура Бекмамбетова «Базелевс».

На счету актера около ста ролей в кино и на телевидении. Дебютировал небольшой ролью у Бориса Бланка в картине «Если бы знать...». Его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Громовы», «Диверсант. Конец войны», «Ирония судьбы. Продолжение», «Кука», «Русалка», «Смерть шпионам!», «Дом», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Ласточкино гнездо», «Пять невест», «МосГаз», «Крик совы», «Чёрные кошки», «Левиафан», «Следователь Тихонов», «Метод», «Легенда о Коловрате», «Эпидемия» и «Домашний арест».
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ГромовыГромовы. Дом надеждыДиверсант. Конец войныДневной ДозорДомДомашний арестЕсли бы знать...Жизнь и приключения Мишки ЯпончикаИрония судьбы. ПродолжениеКрик совыКукаЛасточкино гнездоЛевиафанЛегенда о КоловратеМетодМосГазНочной ДозорПять невестРусалкаСледователь ТихоновСмерть шпионам!Чёрные кошкиЭпидемия
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Не стало актера Игоря Савочкина фотографии
Не стало актера Игоря Савочкина фотографии
Не стало актера Игоря Савочкина фотографии
Не стало актера Игоря Савочкина фотографии
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