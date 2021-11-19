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Светлана Устинова, Максим Матвеев и Иван Янковский вышли на «Домашнее поле»

19 ноября
2021 год

Новости кино >>
19 ноября 2021
В Москве начались съемки спортивной драмы «Домашнее поле» со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях. Премьера первого сериала кинокомпании Hype Film состоится в 2022 году эксклюзивно в онлайн-сервисе more.tv и на СТС, уточняет пресс-служба платформы.

Светлана Устинова, Максим Матвеев и Иван Янковский вышли на «Домашнее поле»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Зрителей ожидает адаптация норвежского сериала «‎На своём поле»‎, показанного на 68-м Берлинском кинофестивале и забравшего пять наград на главной норвежской телепремии Gullruten. По сюжету провинциальный футбольный клуб «Титан» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Матвеев) находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сокол» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

В сериале также снимаются Игорь Верник, Богдан Голощук, Александра Хромова, Фёдор Леонов, Егор Корнев и другие актеры. Продюсерами со стороны НМГ выступают Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников и Антон Федотов. Hype Film представляют продюсеры Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн и Елизавета Чаленко. Режиссерское кресло занял Феликс Умаров, для которого «Домашнее поле» стало первым опытом работы над сериалом. За визуальную составляющую отвечаю оператор Павел Белявский, художник-постановщик Аркадий Байматов, художник по костюмам Юлиана Инюшева, художник по реквизиту Марина Шурупова и художник по гриму Ольга Попова.


По словам Вячеслава Муругова, «футбол как был, так и остается самой популярной игрой в стране. В то же время, этот мир очень консервативен и крайне неохотно принимает тех, кого считает чужаками. Но все меняется — сегодня женщины-судьи судят топовые матчи, а значит, и женщина-тренер вполне может привести команду к успеху, несмотря на все препятствия на пути. "Домашнее поле" — это вдохновляющая история, призванная напомнить всем нам, что чужие стереотипы — не препятствие на пути талантливых и упрямых людей».

«Домашнее поле» не первый совместный опыт сотрудничества компаний Hype Film и НМГ, в которую входят more.tv и телеканал СТС. В 2020-м Hype Film при поддержке «НМГ Студии» и СТС представили фантастический триллер «Спутник», который сейчас доступен на more.tv.


«Мы рады приступить к съемкам первого сериала в истории нашей кинокомпании Hype Film. Режиссер Феликс Умаров вдохновил всю нашу команду своим талантом, а также наличием уникального почерка и вкуса. Я горжусь, что мы создаем "Домашнее поле" совместно с more.tv, СТС и НМГ Студией. За плечами у нас уже есть успешный опыт партнерства, и мы уверены, что наши цели, амбиции и взгляды на творческий процесс абсолютно совпадают. К футболу можно относиться совершенно по разному, увлекаться им или ничего в нем не понимать, но наша история, как мне кажется, не только про спорт. Наш проект о путешествии главной героини в принципиально мужской мир и о ее борьбе за свое место там. В этом смысле ее история и темы, которые поднимаются в сериале, универсальны», — говорит Илья Стюарт.
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№ 1
Лена Ганикина   19.11.2021 - 11:17
Название для компании, конечно, оригинальное, но сериал все равно буду ждать! Интересно, ведь такие хорошие актеры подписались читать далее>>
Всего сообщений: 1
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