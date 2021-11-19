Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей

19 ноября
2021 год

Новости кино >>
19 ноября 2021
Популярный боевик 90-х «В осаде» со Стивеном Сигалом получит ремейк от студии Warner Bros., уверяет Deadline.

Режиссерское кресло фильма займет Тимо Тьяджанто, работавший над хоррор-альманахом «З/Л/О 2», а сценарий напишет автор «Кейт» Умар Алим. Старт съемок намечен на первую половину 2022 года. Лента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей

Оригинал, поставленный в 1992-м Эндрю Дэвисом, повествует о том, как группа террористов во главе с бывшим агентом ЦРУ спланировала захват линкора «Миссури». План, разработанный до мелочей, должен был увенчаться успехом, но злодеи не учли одного: на камбузе линкора коком служит бывший оперативник спецподразделения ВМС Кейси Райбек. Используя всевозможные виды оружия, от столовых приборов до орудий главного калибра, бравый кок почти в одиночку побеждает всех террористов. Компанию Сигалу составили Томми Ли Джонс, Гэри Бьюзи, Эрика Элениак, Колм Мини и Ник Манкузо.

Ленте удалось собрать в мировом прокате более 156 миллионов долларов, а сиквел «В осаде 2: Тёмная территория», вышедший спустя три года, заработал 104 млн $.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стивен Сигал празднует юбилей
Стивен Сигал получил звезду на московской Аллее славы
персоны
Гэри БьюзиТомми Ли ДжонсЭндрю Дэвис (II)Ник МанкузоКолм МиниСтивен СигалЭрика Элениак
фильмы
В осадеВ осаде 2З/Л/О 2Кейт

фотографии >>
Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей фотографии
Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей фотографии
Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей фотографии
Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.
Фёдор Иванов
17 ноября ушёл из жизни актёр Фёдор Иванов.
Кристина Асмаловская
16 ноября ушла из жизни танцовщица Кристина Асмаловская.
Станислав Сальников
16 ноября ушёл из жизни актёр Станислав Сальников.
Сергей Лепихин
16 ноября ушёл из жизни режиссёр-документалист Сергей Лепихин.
Георгий Шахет
14 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Шахет.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова
Екатерина Воронина
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Антон Вальбрук
Джейсон Скотт Ли
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Плюшевый Бум!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2021
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram