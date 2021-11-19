Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей

Популярный боевик 90-х «В осаде
» со Стивеном Сигалом
получит ремейк от студии Warner Bros., уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло фильма займет Тимо Тьяджанто, работавший над хоррор-альманахом «З/Л/О 2
», а сценарий напишет автор «Кейт
» Умар Алим. Старт съемок намечен на первую половину 2022 года. Лента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.
Оригинал, поставленный в 1992-м Эндрю Дэвисом
, повествует о том, как группа террористов во главе с бывшим агентом ЦРУ спланировала захват линкора «Миссури». План, разработанный до мелочей, должен был увенчаться успехом, но злодеи не учли одного: на камбузе линкора коком служит бывший оперативник спецподразделения ВМС Кейси Райбек. Используя всевозможные виды оружия, от столовых приборов до орудий главного калибра, бравый кок почти в одиночку побеждает всех террористов. Компанию Сигалу составили Томми Ли Джонс
, Гэри Бьюзи
, Эрика Элениак
, Колм Мини
и Ник Манкузо
.
Ленте удалось собрать в мировом прокате более 156 миллионов долларов, а сиквел «В осаде 2: Тёмная территория
», вышедший спустя три года, заработал 104 млн $.
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