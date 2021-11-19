Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии

Известный режиссер-документалист Евгений Григорьев приступил к съемкам неигрового сериала «Дедline» из линейки Kion Originals. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, героями проекта стали люди старшего возраста, которые ведут яркую и насыщенную жизнь. Производством занимается кинокомпания «Первое кино» при поддержке Министерства Культуры РФ, а премьера состоится эксклюзивно на платформе Kion в 2022 году.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
Зрителей ожидает портрет поколения зрелого возраста, которое в большинстве своем почему-то принято списывать со счетов. Однако это колоссальное заблуждение, и авторы документального сериала искореняют этот стереотип. Сегодня пожилые люди нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи, комментаторы, зрители и контент-мэйкеры, которые не только потребляют контент, но и зачастую создают его — среди популярных блогеров-миллионников немало людей пожилого возраста.
Это рассказ о том, что жизнь не заканчивается на пенсии, напротив, зрелость — время проживать жизнь теми, кем мы стали и наслаждаться ею. Вопреки общественным предубеждениям, герои живут насыщенной жизнью, занимаясь грамотным распределением своего времени и материальных ресурсов, наполняя мир вокруг себя самыми разными смыслами. Сегодня быть активным — это действительно важно, без всякой оглядки на возраст. Сериал покажет реальную жизнь людей в пенсионном возрасте: преодоление себя, своих страхов, проблем на грани настоящего дедлайна жизни, который заставляет переосмыслить многое и не разменивать своё время, а, наоборот, ценить и проживать его по максимуму.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
Зрелость, по мнению создателей проекта, это не упущенная пора, а время для ярких историй и реализации возможностей, даже если в предыдущие годы жизни не удалось для этого создать фундамент — всё возможно в первый раз в любом возрасте. Герои «Дедline» работают в коммерческой индустрии и зарабатывают, транслируя в социум мечты о здоровье, богатстве и долголетии. Их жизнь — уникальный пример для всех окружающих, как можно проживать зрелые годы. Не словами, но делами, они отвечают на возрастные кризисы молодых людей, оставляя им веру и надежду на яркое будущее.
Евгений Григорьев выступает режиссером, креативным продюсером и автором концепции сериала. Режиссером-постановщиком числится Борис Никлавис, а продюсерами — Игорь Мишин, Ангелина Голикова и Ольга Ерофеева-Муравьева. Автором идеи является Маргарита Саяпина, за сценарий отвечают Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая. Героями сериала стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник и Михаил Ястребов.
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