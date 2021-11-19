Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии

анонс

Режиссерское кресло ремейка займет Тимо Тьяджанто, а сценарий напишет Умар Алим

Боевик «В осаде» со Стивеном Сигалом адаптируют для нового поколения зрителей

В Москве начались съемки первого сериала кинокомпании Hype Film

Светлана Устинова, Максим Матвеев и Иван Янковский вышли на «Домашнее поле»

18 ноября

Не стало актера Игоря Савочкина

Ему было 58 лет