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Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии

19 ноября
2021 год

Новости кино >>
19 ноября 2021
Известный режиссер-документалист Евгений Григорьев приступил к съемкам неигрового сериала «Дедline» из линейки Kion Originals. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion, героями проекта стали люди старшего возраста, которые ведут яркую и насыщенную жизнь. Производством занимается кинокомпания «Первое кино» при поддержке Министерства Культуры РФ, а премьера состоится эксклюзивно на платформе Kion в 2022 году.

Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Зрителей ожидает портрет поколения зрелого возраста, которое в большинстве своем почему-то принято списывать со счетов. Однако это колоссальное заблуждение, и авторы документального сериала искореняют этот стереотип. Сегодня пожилые люди нередко становятся героями резонансных социальных и рекламных кампаний, появляются на обложках журналов, снимаются в кино. Они активные пользователи, комментаторы, зрители и контент-мэйкеры, которые не только потребляют контент, но и зачастую создают его — среди популярных блогеров-миллионников немало людей пожилого возраста.

Это рассказ о том, что жизнь не заканчивается на пенсии, напротив, зрелость — время проживать жизнь теми, кем мы стали и наслаждаться ею. Вопреки общественным предубеждениям, герои живут насыщенной жизнью, занимаясь грамотным распределением своего времени и материальных ресурсов, наполняя мир вокруг себя самыми разными смыслами. Сегодня быть активным — это действительно важно, без всякой оглядки на возраст. Сериал покажет реальную жизнь людей в пенсионном возрасте: преодоление себя, своих страхов, проблем на грани настоящего дедлайна жизни, который заставляет переосмыслить многое и не разменивать своё время, а, наоборот, ценить и проживать его по максимуму.

Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Зрелость, по мнению создателей проекта, это не упущенная пора, а время для ярких историй и реализации возможностей, даже если в предыдущие годы жизни не удалось для этого создать фундамент — всё возможно в первый раз в любом возрасте. Герои «Дедline» работают в коммерческой индустрии и зарабатывают, транслируя в социум мечты о здоровье, богатстве и долголетии. Их жизнь — уникальный пример для всех окружающих, как можно проживать зрелые годы. Не словами, но делами, они отвечают на возрастные кризисы молодых людей, оставляя им веру и надежду на яркое будущее.

Евгений Григорьев выступает режиссером, креативным продюсером и автором концепции сериала. Режиссером-постановщиком числится Борис Никлавис, а продюсерами — Игорь Мишин, Ангелина Голикова и Ольга Ерофеева-Муравьева. Автором идеи является Маргарита Саяпина, за сценарий отвечают Екатерина Зенович и Екатерина Ляхницкая. Героями сериала стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник и Михаил Ястребов.
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Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии фотографии
Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии фотографии
Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии фотографии
Евгений Григорьев снимает «Дедline» про активную жизнь на пенсии фотографии
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