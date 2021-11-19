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Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала

19 ноября
2021 год

Новости кино >>
19 ноября 2021
Червяку Джиму нашли новое пристанище в анимации. По информации сайта Polygon, популярному персонажу посвятят мультсериал Earthworm Jim, Beyond the Groovy.

Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала
фото: polygon.com

Это будет современная история про команду, состоящую из трех червей и гигантского быка, которая отправляется в космическое путешествие на поиски Земли.

Над сериалом под руководством К. Мишеля Паранди поработает студия Passion Pictures. Как водится в наши дни, создателя культового персонажа Дугласа ТенНэйпела не привлекли к производству мультфильма из-за его критики в сторону ЛГБТ.



Червяк Джим впервые появился в платформере Earthworm Jim, выпущенном в 1994 году. На его счету еще три видеоигры и двухсезонный анимационный сериал 90-х. Несколько лет назад было анонсировано прямое продолжение игровой серии для никому неизвестной консоли Intellivision Amico.
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