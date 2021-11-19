Джона Хилл возглавит группу Greatful Dead в байопике Мартина Скорсезе

Джона Хилл
воплотит образ фронтмена группы Greatful Dead Джерри Гарсиа в байопике, который поставит и спродюсирует Мартин Скорсезе
для Apple. Об этом сообщает Deadline
.
За сценарий отвечают Скотт Александер и Ларри Карашевски, работавшие над «Американской историей преступлений
». Хилл не только сыграет в картине, но и выступит одним из продюсеров.
Американская рок-группа Greatful Dead была основана в 1965 году в Сан-Франциско. Пользовалась неизменной популярностью три десятка лет, пока в 1995-м не стало Джерри Гарсиа. В 2017-м Скорсезе снял о группе документальную ленту.
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