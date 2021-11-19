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Картину «Капитан Волконогов бежал» покажут в Северной Америке, Индонезии, Италии и Норвегии

19 ноября
2021 год

Новости кино >>
19 ноября 2021
Американская независимая кинокомпания Samuel Goldwyn Film приобрела права на показ фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» на территории Северной Америки. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

Картину «Капитан Волконогов бежал» покажут в Северной Америке, Индонезии, Италии и Норвегии
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«После невероятной премьеры фильма в Венеции мы с нетерпением ждём момента, когда сможем показать его зрителям. Мастерское исполнение Юры Борисова приводит в движение каждый механизм потрясающе сконструированного фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова», – отметил директор по продажам и дистрибуции Samuel Goldwyn Films Майлз Файнбург.

Компания работает как со всемирно известными сценаристами и режиссёрами, так и с начинающими кинодеятелями, обладающими оригинальным стилем и рассказывающими уникальные истории.

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«Конечно, для нас важно было не только выйти с фильмом к американскому зрителю, но и сделать это с крутым дистрибьютором. С тем, кто влюбится в наш фильм и будет готов с ювелирной тонкостью подойти к работе над ним. Samuel Goldwyn Films, которые начали свой путь с "Лолиты" Эдриана Лайна с Джереми Айронсом и за более чем 20 лет работы внесли большой вклад в развитие проката иностранного кино на территории США, – прекрасный выбор для нас», — прокомментировал Валерий Федорович. По словам Евгения Никишова, «последние успешные кейсы компании Samuel Goldwyn Films, особенно работа над датским фильмом "Ещё по одной", который получил "Оскар" за лучший иностранный фильм, не оставили у нас сомнений в правильности выбора. Мы уверены, что "Капитан Волконогов бежал" в хороших руках, и с нетерпением ждём начала работы».

Кроме того, французский партнёр фильма по международной продаже прав Memento International заключил ещё несколько важных сделок. У картины появятся международные релизы в Италии (I Wonder), странах Бенилюкса (Imagine), Норвегии (Fidalgo), Польше (Mayfly), Восточной Европе (HBO), Греции (Cinobo) и Индонезии (PT Falcon). В Эстонии релизом занимается компания Homeless Bob, а во Франции – Kinovista.
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