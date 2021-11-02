Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме

2 ноября
2021 год

Новости кино >>
2 ноября 2021
Сихэй Рин, редактор манги «Человек-бензопила» и «Семья шпиона», подтвердил, что последняя действительно обзаведется аниме-экранизацией в 2022 году. Ранее информацию о выходе сериала сообщали лишь инсайдеры.



Оригинальная манга Тацуи Эндо рассказывает о гениальном шпионе с позывным Сумрак, который, несмотря на идеалистические взгляды, всегда хладнокровно выполняет порученное задание. Однако для того, чтобы справиться с новой миссией, Сумраку придется обзавестись фиктивной семьей: его «супругой» станет Йор Брайер — легендарная наемная убийца, а в роль дочери предстоит вжиться пятилетней Ане — бывшей подопытной в научной лаборатории, умеющей читать мысли.

Читать Рецензия на «Приоритет чудо-яйца» — главный алмаз зимнего сезона

Сихэй Рин также сообщил, что постановкой руководит Кадзухиро Фурухаси, ранее режиссировавший «Дороро» и «Охотник x Охотник», а протагониста Сумрака озвучит сэйю Такуя Эгути, чей голос можно услышать в «Токийских мстителях», «Баскетболе Куроко», «О моем перерождении в слизь» и «Как и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складывается» (где Эгути также озвучил главного героя Хатимана Хикигаю). Производством сериала занимаются студии WIT StudioАтака титанов», «Кабанэри железной крепости», «Сага о Винланде») и CloverWorksОбещанная Неверленд», «Любимый во Франксе», «Приоритет чудо-яйца»).

Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме

Суммарный тираж манги, выходящей в печать с 2019 года, недавно превысил 12,5 миллионов экземпляров.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ивана Болич   2.11.2021 - 11:46
Не вижу причины, по которой эта экранизация не должна была бы состояться: сам первоисточник (манга) достаточно популярна, что приведёт фанбазу в сериал читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
CloverWorksWitАнимацияаниме
фильмы
Атака титановБаскетбол КурокоДоророКабанэри железной крепостиЛюбимый во ФранксеО моём перерождении в слизьОбещанный НеверлендОхотник х ОхотникПриоритет чудо-яйцаСага о ВинландеТокийские мстители

фотографии >>
Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме фотографии
Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме фотографии
Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме фотографии
Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.
Геннадий Алексеев
31 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Алексеев.
Игорь Кириллов
30 октября ушёл из жизни диктор Игорь Кириллов.
Алексей Колесник
30 октября ушёл из жизни актёр Алексей Колесник.

День рождения >>

Наталья Гурзо
Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Михаил Николаев
Сергей Николаев
Юлия Подозёрова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Джеймс Данн
Бёрт Ланкастер
Самюэль Ле Бьян
Стефан Одран
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Память
драма
Великобритания, Германия, Китай, Колумбия, Мексика, Таиланд, Франция, Швейцария, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Агнец
детектив, драма, мистика, фильм ужасов
Исландия, Польша, Швеция, 2021
Кошмар на улице Вязов
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 1984
Кощей. Начало
приключения, сказка
Россия, 2021
Камень, ножницы, бумага
драма
Россия, 2019
Гайя: Месть богов
драма, мистика, фильм ужасов, фэнтези
ЮАР, 2021
Ледяной демон
мистика, фильм ужасов
Россия, 2021
Проклятый хэллоуин
триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен