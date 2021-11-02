Всем выйти из сумрака: по манге «Семья шпиона» действительно делают аниме

Сихэй Рин, редактор манги «Человек-бензопила» и «Семья шпиона», подтвердил, что последняя действительно обзаведется аниме-экранизацией в 2022 году. Ранее информацию о выходе сериала сообщали лишь инсайдеры.
Оригинальная манга Тацуи Эндо рассказывает о гениальном шпионе с позывным Сумрак, который, несмотря на идеалистические взгляды, всегда хладнокровно выполняет порученное задание. Однако для того, чтобы справиться с новой миссией, Сумраку придется обзавестись фиктивной семьей: его «супругой» станет Йор Брайер — легендарная наемная убийца, а в роль дочери предстоит вжиться пятилетней Ане — бывшей подопытной в научной лаборатории, умеющей читать мысли.
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