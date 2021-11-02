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«Святые из Бундока» получат третью часть

2 ноября
2021 год

Новости кино >>
2 ноября 2021
У популярного боевика «Святые из Бундока» появится триквел. Согласно Deadline, Норман Ридус и Шон Патрик Фланери вновь сыграют Коннора и Мёрфи Макманусов.

Создатель дилогии Трой Даффи остался у руля в качестве режиссера и продюсера картины. Он также совместно с Фланери написал сценарий. Старт съемок запланирован на май 2022 года.

«Святые из Бундока» получат третью часть

По словам режиссера, «фанаты любили этих персонажей в течение двадцати лет. Я не раз слышал, как они используют ласковые выражения, такие как "Братья" или "Пацаны". Мы оставили их в тюрьме в конце второй серии, и поклонники хотят знать, что с ними случилось. Норман и Шон были движущей силой, которая поддерживала эту франшизу в нужном русле и открывала новые горизонты во всей истории. Наши фанаты уже заждались. Они буквально спрашивают об этом ежедневно, и я невероятно рад работать со студией Impossible Dream, чтобы "Святые из Бундока 3" стали реальностью».

Первая часть «Святых» вышла на большие экраны в 1999-м, а сиквел появился спустя десять лет.
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№ 1
Ивана Болич   2.11.2021 - 11:47
Что-то ребята делают такие гигантские перерывы между частями, что есть два вариант: либо они снимают новую, когда заканчивается деньги, либо действительно очень долго работают над проектом читать далее>>
Всего сообщений: 1
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