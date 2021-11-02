В «Золотой коллекции неигрового кино» появился фильм «Весной» Михаила Кауфмана

Новая серия интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена авангардистской черно-белой ленте «Весной», снятой одним из самых известных операторов-документалистов Михаилом Кауфманом, братом и сподвижником знаменитого Дзиги Вертова.
Разойдясь с Вертовым в понимании искусства документального кино, Кауфман во время съемок «Человека с киноаппаратом» решил создать собственный фильм «Весной». В нем природная и человеческая жизнь предельно взаимосвязаны, неотделимы друг от друга, а всему, что происходит в природе, находится ритмический и смысловой аналог в социальной жизни людей и наоборот. Его герои – земля, вода, растения, животные и люди, пробужденные к жизни после зимней спячки.
«Весной» и сегодня поражает виртуозностью съемок, богатством операторских приемов, пластической красотой кадра, музыкальностью монтажа. Поэт Николай Ушаков написал в свое время, что «улитка у Кауфмана прекрасна, как Грета Гарбо».
Картина стала настоящим гимном биологическому началу жизни, которое естественно сочетается со строительством социализма.
Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».
фото: Михаил Кауфман
Цель проекта - познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».
Первая серия проекта была посвящена основоположнику неигрового кино в России Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, ставшей первой в ряду экологических фильмов, ознаменовавших начало Перестройки в отечественном кинематографе, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича, для съемок которого впервые в отечественном кинематографе была применена скрытая камера.
Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».
Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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