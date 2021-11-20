«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

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Картину «Капитан Волконогов бежал» покажут в Северной Америке, Индонезии, Италии и Норвегии

19 ноября

Червяк Джим станет главным героем нового мультсериала

Это будет современная история про команду, которая отправляется в космическое путешествие на поиски Земли