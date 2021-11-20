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«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

20 ноября
2021 год

Новости кино >>
20 ноября 2021
Студия Madhouse поделилась подробностями релиза комедийного сериала «Контратака женщины-полицейского». Премьера состоится 5 января 2022 года. Количество эпизодов пока неизвестно.

«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

Офицера полиции Май Каваи изначально не слишком вдохновляла перспектива служить и защищать, а со временем работа легла таким тяжким бременем, что Каваи чуть было не подала в отставку. Пересмотреть решение об увольнении девушку заставила новая начальница участка — Сэйко Фудзи, в которой она увидела идеальную ролевую модель.

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Режиссером проекта стал Юдзо Сато, работавший над «Био-охотником», «Гокусэном», «Кайдзи» и «Одним на вылет». Сотрудниц полиции озвучили Сион Вакаяма (Аой Аой из «Она видела небо») и Юи Исикава (Микаса Аккерман из «Атаки титанов» и титульная героиня из «Вайлет Эвергарден»). Производством занималась известная студия Madhouse, ответственная за сериалы «Охотник x Охотник», «Нет игры – нет жизни» и «Тетрадь смерти».

«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

В основе аниме — одноименная манга Мико Ясу, вышедшая в 2017 году. Минувшим летом «Контратака женщины-полицейского» получила престижную Премию манги Сёгакукан, а также обзавелась собственной дорамой на японском телевидении.
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«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года фотографии
«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года фотографии
«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года фотографии
«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года фотографии
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