«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

Студия Madhouse
поделилась подробностями релиза комедийного сериала «Контратака женщины-полицейского»
. Премьера состоится 5 января 2022 года. Количество эпизодов пока неизвестно.
Офицера полиции Май Каваи изначально не слишком вдохновляла перспектива служить и защищать, а со временем работа легла таким тяжким бременем, что Каваи чуть было не подала в отставку. Пересмотреть решение об увольнении девушку заставила новая начальница участка — Сэйко Фудзи, в которой она увидела идеальную ролевую модель.
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Недавняя работа Madhouse — «Сонни Бой», грандиозное аниме о том, куда уходит детство
Режиссером проекта стал Юдзо Сато
, работавший над «Био-охотником
», «Гокусэном»
, «Кайдзи»
и «Одним на вылет»
. Сотрудниц полиции озвучили Сион Вакаяма
(Аой Аой из «Она видела небо
») и Юи Исикава
(Микаса Аккерман из «Атаки титанов»
и титульная героиня из «Вайлет Эвергарден»
). Производством занималась известная студия Madhouse, ответственная за сериалы «Охотник x Охотник
», «Нет игры – нет жизни»
и «Тетрадь смерти»
.
В основе аниме — одноименная манга Мико Ясу
, вышедшая в 2017 году. Минувшим летом «Контратака женщины-полицейского» получила престижную Премию манги Сёгакукан, а также обзавелась собственной дорамой на японском телевидении.
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