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Умер Валерий Гаркалин

20 ноября
2021 год

Новости кино >>
20 ноября 2021
Народный артист России Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского. В начале октября актер был госпитализирован с короновирусом.

Умер Валерий Гаркалин
фото: Галина Кмит | РИА Новости

Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1978 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, в 1988-м режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы служил в театре на колесах «Люди и куклы», кукольном Театре им. С. В. Образцова, Театре сатиры, Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко и Московском театре им. А. С. Пушкина.

В кино дебютировал в 1989 году в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего и Александра Буравского «Катала», после чего сыграл более 80 ролей. Общенародную известность актеру принесла работа в картине Владимира Меньшова «Ширли-Мырли».

Звание народного артиста получил в 2008 году.
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№ 1
Алёна-Варна   20.11.2021 - 13:03
Покойся с миром, Артист! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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