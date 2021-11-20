Умер Валерий Гаркалин

Народный артист России Валерий Гаркалин
скончался в возрасте 67 лет, сообщает ТАСС
со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского
. В начале октября актер был госпитализирован с короновирусом.
фото: Галина Кмит | РИА Новости
Гаркалин родился в Москве 11 апреля 1954 года. В 1978 году окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, в 1988-м режиссерский факультет ГИТИСа. В разные годы служил в театре на колесах «Люди и куклы», кукольном Театре им. С. В. Образцова
, Театре сатиры
, Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко
и Московском театре им. А. С. Пушкина
.
В кино дебютировал в 1989 году в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего
и Александра Буравского «Катала»
, после чего сыграл более 80 ролей. Общенародную известность актеру принесла работа в картине Владимира Меньшова «Ширли-Мырли»
.
Звание народного артиста получил в 2008 году.
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