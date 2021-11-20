Гран-при Международного студенческого фестиваля ВГИК получил режиссер из Нигерии

Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил победителей. Гран-при получил нигерийский режиссер Олив Нвосу за фильм «Баламут», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Международный студенческий фестиваль ВГИК
Лучшим игровым фильмом стала лента канадского режиссера Флоренс Лафонд «Стая», призы за лучший документальный и анимационный проекты получили студент ВГИКа Иван Родин с картиной «Счастливый» и Юлия Орлик из Польши с фильм «Я здесь» соответственно.
Награды продюсерского центра «ВГИК-Дебют» была удостоена студентка мастерской Андрея Эшпая Вера Васильева за фильм «Красный, желтый, зеленый» об автомеханике Лене. Приз зрительских симпатий получила новогодняя сказка «Железная дорога», снятая выпускницей мастерской телевизионной режиссуры Натальей Поповой.
Фестиваль по традиции проходил в два этапа. В первом участвовали только вгиковцы, из чьих работ жюри выбрало пять лучших. На втором этапе они соперничали с представителями ведущих иностранных школ. Итоговый смотр проходил с 15 по 19 ноября. Участие в нем приняли 86 картин из 48 стран мира. Жюри возглавляла актриса Елена Лядова.
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