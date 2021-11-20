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Гран-при Международного студенческого фестиваля ВГИК получил режиссер из Нигерии

20 ноября
2021 год

Новости кино >>
20 ноября 2021
Международный студенческий фестиваль ВГИК объявил победителей. Гран-при получил нигерийский режиссер Олив Нвосу за фильм «Баламут», сообщает пресс-служба смотра.

Победителем Международного студенческого фестиваля ВГИК стал режиссер из Нигерии
фото: Международный студенческий фестиваль ВГИК

Лучшим игровым фильмом стала лента канадского режиссера Флоренс Лафонд «Стая», призы за лучший документальный и анимационный проекты получили студент ВГИКа Иван Родин с картиной «Счастливый» и Юлия Орлик из Польши с фильм «Я здесь» соответственно.

Награды продюсерского центра «ВГИК-Дебют» была удостоена студентка мастерской Андрея Эшпая Вера Васильева за фильм «Красный, желтый, зеленый» об автомеханике Лене. Приз зрительских симпатий получила новогодняя сказка «Железная дорога», снятая выпускницей мастерской телевизионной режиссуры Натальей Поповой.

Фестиваль по традиции проходил в два этапа. В первом участвовали только вгиковцы, из чьих работ жюри выбрало пять лучших. На втором этапе они соперничали с представителями ведущих иностранных школ. Итоговый смотр проходил с 15 по 19 ноября. Участие в нем приняли 86 картин из 48 стран мира. Жюри возглавляла актриса Елена Лядова.

Свою историю Международный студенческий фестиваль ВГИК ведет с 1961 года. Первым его победителем стал Андрей Кончаловский с фильмом «Мальчик и голубь». В последующие годы участниками и лауреатами становились Элем Климов, Василий Шукшин, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, молодые режиссеры Александр Хант, Борис Акопов и многие другие.
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