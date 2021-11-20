Завершается работа над фильмом о Дэвиде Боуи

Американский документалист Бретт Морген, известный по фильмам «Джейн», «Кобейн: Чертов монтаж» и «На канатах», за который он получил номинацию на «Оскар», завершает работу над картиной о Дэвиде Боуи. В основе проекта — тысячи часов концертных записей, большая часть из которых впервые появится на экране, пишет Variety.
фото: Variety
Фильм нельзя будет назвать биографическим и строго документальным. Источники издания описывают его как «захватывающий киноопыт». И поскольку центральное место в нем занимают живые выступления, режиссер обдумывает возможность IMAX-релиза.
Работа над лентой шла четыре года. Морген самостоятельно выкупил права на записи и написал сценарий. Музыкальным продюсером выступает Тони Висконти, много лет работавший с Боуи. Звуком занимается команда, получившая «Оскар» за «Богемскую рапсодию».
Точное название ленты пока не разглашается. Премьера ожидается на фестивале независимого кино «Сандэнс» в конце января 2022 года, вскоре после шестой годовщины смерти Боуи. Артиста не стало 10 января 2016 года.
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