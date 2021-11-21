15 раз выйти из зоны комфорта: репортаж со съемок сериала «Нинель» с Марией Луговой

Осенью команда проекта «Нинель», успевшая поработать и в столице, и в предгорье Кавказа, вернулась в Подмосковье и завершила съемочный блок. Ведущую роль в сериале исполнила Мария Луговая, которой пришлось неоднократно преображаться в кадре, чтобы сменить сразу 15 разных образов. Кино-Театр.Ру вспоминает, как это было.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
В одной из первых сцен главная героиня Нинель хочет доказать родным, что достаточно талантлива для поступления на актерский факультет. Все действо разворачивается в подольском (по сюжету – пятигорском) Доме культуре, куда съемочная группа направилась для поиска атмосферы 1980-х. В здании, где витражные стекла с изображениями космонавтов и монументальные гобелены соседствуют с надписями а-ля «искусство принадлежит народу», все выглядит настолько аутентично и под стать нужной эпохе, что до конца непонятно, где реальные объекты, а где реквизит.
Нинель готовит приглашенным и ничего не подозревающим гостям целое шоу c перевоплощениями, еще не зная, что вскоре смена образов превратится для нее в привычное дело. Правда, поводом для этого станет отнюдь не долгожданное поступление в театральное училище.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
Перед актрисой и художниками стояла задача перевоплощаться до неузнаваемости. Персонажи были разные по возрасту и комплекции, поэтому в ход шли парики, накладная грудь, ногти, ресницы, сложный грим. «Важнее всего было не повторить саму себя. Соглашаясь сниматься в этом проекте, я понимала, что это вызов, и сомневалась, справлюсь или нет. Каждое перевоплощение – это всегда выход из зоны комфорта. А здесь мне буквально пришлось 15 раз выйти из зоны комфорта», – рассказала Мария Луговая.
Режиссер проекта Сергей Краснов шутил, что даже скучает по некоторым образам, жалея о невозможности встретиться с такими яркими личностями в реальности. При этом в работе ему было важно, чтобы артисты не ушли в карикатуру при всем многообразии ролей.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
В сериале сыграла и родная сестра Марии – Виктория Луговая, у которой тоже есть актерское образование. Для истории требовалось фотографическое сходство двух героинь. Однако из-за плотных графиков девушки не площадке не пересеклись – работу над ролью обсуждали по телефону.
За любовную линию в авантюрной мелодраме отвечали Мария Луговая и Владимир Жеребцов. Возлюбленный Нинель станет ее помощником во всех махинациях и перевоплощениях. По словам актрисы, они будут как Бонни и Клайд.
Премьера сериала «Нинель», производством которого занималась «Киностудия КИТ» совместно с «Кинокомпанией ГАММА», состоится на Первом канале.
обсуждение >>