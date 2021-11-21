15 раз выйти из зоны комфорта: репортаж со съемок сериала «Нинель» с Марией Луговой

анонс

В основе проекта — тысячи часов неизвестных концертных записей

Завершается работа над фильмом о Дэвиде Боуи

Обладателем приза за лучший документальный проект стал студент ВГИКа Иван Родин

Гран-при Международного студенческого фестиваля ВГИК получил режиссер из Нигерии

Актеру было 67 лет

20 ноября

«Контратака женщины-полицейского» произойдет в начале следующего года

Популярная манга о защитницах закона получит аниме-адаптацию (уже есть дорама)