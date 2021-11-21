Дольф Лундгрен продюсирует документальный фильм о себе

Шведский актер Дольф Лундгрен станет исполнительным продюсером документального фильма о своем восхождении на голливудский «олимп». Название проекта — «Дольф», пишет Variety.
фото: Cinema Daily US
Актер родился в Стокгольме 3 ноября 1957 года. Учился в Королевском технологическом институте, затем в Вашингтонском и Сиднейском университетах. Был удостоен стипендии Фулбрайта, на которую учился в технологическом институте Массачусетса. В кино попал случайно — благодаря увлечению боевыми искусствами. Дебютной для него стала лента Сильвестра Сталлоне«Рокки 4», в которой он исполнил роль русского бойца Ивана Драго. Затем снимался в фильмах «Разборки в маленьком Токио», «Универсальный солдат», «Джонни-Мнемоник», «Миротворец», «Чистильщик» и многих других. Всего фильмография актера насчитывает более 100 проектов. В 1996 году был назначен тренером сборной США по многоборью, а в 2004-м попробовал себя в роли режиссера. Биографическая лента «Дольф» затронет все стороны биографии Лундгрена.
«Мне пришлось многое испытать, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь. Этот фильм — не празднование успехов, а исследование пути человека к истинному себе и свои мечтам. Я хочу, чтобы зрители узнали меня настоящего, и возможно, эта история поможет кому-то понять, как найти свое место в жизни», — комментирует проект актер.
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