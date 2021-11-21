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Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер)

21 ноября
2021 год

Новости кино >>
21 ноября 2021
На официальном сайте манги «Раб спецотряда демонического города» анонсировали одноименный аниме-сериал. Информации о дате релиза пока нет, зато есть красочный тизер.



Манга рассказывает о внезапном появлении по всей Японии порталов в альтернативное измерение Мато — мир демонов. Там люди начали добывать новый ресурс — так называемые Персики, дарующие сверхспособности (правда, только женщинам). Вслед за дарами из Мато пришла и угроза: демоны Ёмоцу Шууки, оставляющие после себя масштабные разрушения. Для борьбы с ними правительство формирует спецотряд из женщин со сверхсилами. В один из них случайно попадает школьник Юки Вакура: по дороге из школы он угодил в Мато, а от неминуемой смерти его спасла Удзэн Киока — лидер седьмого отряда антидемонических войск. Вакура, хоть и парень, обладает скрытым потенциалом, раскрывающим силу Персиков, поэтому получает приглашение занять в отряде должность раба (на деле вакансия оказывается не такой страшной, как можно решить по названию).

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Производством занимается студия Seven Arcs («Красавица: Унеси меня на Луну», «Сэкирэй», «Голубой период»), а голоса главным персонажам подарят сэйю Акари Кито (Цукаса из все той же «Красавицы…» и Нэдзуко из «Истребителя демонов») и Юя Хиросэ (Такуя Ямамото из «Токийских мстителей» и Танихара из «Хоримии»).

Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер)

Манга «Раб спецотряда демонического города» вышла в печать в 2019 году. Совсем недавно тираж достиг отметки в один миллион экземпляров.
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Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер) фотографии
Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер) фотографии
Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер) фотографии
Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер) фотографии
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