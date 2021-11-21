Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер)

На официальном сайте манги «Раб спецотряда демонического города»
анонсировали одноименный аниме-сериал. Информации о дате релиза пока нет, зато есть красочный тизер.
Манга рассказывает о внезапном появлении по всей Японии порталов в альтернативное измерение Мато — мир демонов. Там люди начали добывать новый ресурс — так называемые Персики, дарующие сверхспособности (правда, только женщинам). Вслед за дарами из Мато пришла и угроза: демоны Ёмоцу Шууки, оставляющие после себя масштабные разрушения. Для борьбы с ними правительство формирует спецотряд из женщин со сверхсилами. В один из них случайно попадает школьник Юки Вакура: по дороге из школы он угодил в Мато, а от неминуемой смерти его спасла Удзэн Киока — лидер седьмого отряда антидемонических войск. Вакура, хоть и парень, обладает скрытым потенциалом, раскрывающим силу Персиков, поэтому получает приглашение занять в отряде должность раба (на деле вакансия оказывается не такой страшной, как можно решить по названию).
Читать
Причудам нет конца: анонсирован шестой сезон «Моей геройской академии»
Производством занимается студия Seven Arcs
(«Красавица: Унеси меня на Луну»
, «Сэкирэй»
, «Голубой период»
), а голоса главным персонажам подарят сэйю Акари Кито
(Цукаса из все той же «Красавицы…» и Нэдзуко из «Истребителя демонов»
) и Юя Хиросэ
(Такуя Ямамото из «Токийских мстителей»
и Танихара из «Хоримии»
).
Манга «Раб спецотряда демонического города» вышла в печать в 2019 году. Совсем недавно тираж достиг отметки в один миллион экземпляров.
обсуждение >>