Мэл Гибсон снимет «Смертельное оружие 5»

«Однажды Доннер сказал мне: “Малыш, если я сыграю в ящик, это сделаешь ты”. Тогда я ничего не ответил, но он рассказал об этом своей жене, продюсеру и студии. Так что я действительно буду снимать “Смертельное оружие 5”», — комментирует Гибсон.
Работа над продолжением франшизы о копах-напарниках велась уже несколько лет. Первый вариант сценария был написан Ричардом Уэнком, автором «Великого уравнителя» и «Великолепной семерки». Ричард Доннер находился в стадии проработки текста. Планировалось, что он будет снимать и продюсировать ленту. Но в июле 2021 года в возрасте 91 года режиссер скончался, что поставило проект под вопрос.
Первое «Смертельное оружие» было снято Доннером в 1987 году, четвертая часть вышла на экраны в 1998-м. Роль полицейского Мартина Риггса положила начало голливудской славе Мэла Гибсона.
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