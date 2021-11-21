Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мэл Гибсон снимет «Смертельное оружие 5»

21 ноября
2021 год

Новости кино >>
21 ноября 2021
Мэл Гибсон подтвердил, что станет режиссером пятой части боевика «Смертельное оружие». Актер пояснил, что таким образом он выполняет волю покойного Ричарда Доннера, снявшего все предыдущие части фильма, пишет Variety.

Мэл Гибсон снимет «Смертельное оружие 5»
фото: AP Photo|Invision|Jordan Strauss

«Однажды Доннер сказал мне: “Малыш, если я сыграю в ящик, это сделаешь ты”. Тогда я ничего не ответил, но он рассказал об этом своей жене, продюсеру и студии. Так что я действительно буду снимать “Смертельное оружие 5”», — комментирует Гибсон.

Работа над продолжением франшизы о копах-напарниках велась уже несколько лет. Первый вариант сценария был написан Ричардом Уэнком, автором «Великого уравнителя» и «Великолепной семерки». Ричард Доннер находился в стадии проработки текста. Планировалось, что он будет снимать и продюсировать ленту. Но в июле 2021 года в возрасте 91 года режиссер скончался, что поставило проект под вопрос.

Первое «Смертельное оружие» было снято Доннером в 1987 году, четвертая часть вышла на экраны в 1998-м. Роль полицейского Мартина Риггса положила начало голливудской славе Мэла Гибсона.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«По соображениям совести»: С Мэлом мы в бой пойдем
Мел Гибсон выйдет на след ведьмы
«Закатать в асфальт»: Неподдающиеся, или старого копа новым трюкам не научишь
«Игры разумов»: Какой словарный запас у Мэла Гибсона?
«Неудержимые 3»: В бой идут не одни старики
«Мачете убивает»: Бессмысленный и беспощадный
«Легенда»: Не одинаковы с лица
Мировое кино проанализируют учёные из разных областей наук на видеосервисе «Яндекс.Эфир»
Отверженный Голливудом: Как Мэл Гибсон вернул потерянную репутацию
Народный артист: 16 известных актеров, чаще других снимавшихся с Сильвестром Сталлоне
В бой идут одни старики: «Смертельное оружие» получит продолжение
Клэйн Кроуфорд заменит Мэла Гибсона
Джордана Брюстер в «Смертельном оружии»
персоны
Мэл ГибсонРичард Доннер
фильмы
Великий уравнительВеликолепная семёркаСмертельное оружиеСмертельное оружие 2Смертельное оружие 3Смертельное оружие 4

анонс

Скорбим

Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.
Нина Агапова
19 ноября ушла из жизни актриса Нина Агапова.
Георгий Морозюк
19 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Морозюк.
Игорь Савочкин
17 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Савочкин.
Георгий Шахет
14 ноября ушёл из жизни актёр Георгий Шахет.
Михаил Зубов
11 ноября ушёл из жизни актёр Михаил Зубов.

День рождения >>

Алексей Весёлкин
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Максим Евсеев
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Эрик Каравака
Джульетт Миллс
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен