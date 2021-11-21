Кристоф Вальц станет адским боссом в комедийном триллере «Консультант»

Австрийский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц сыграет главную роль в комедийном триллере «Консультант», сообщает Deadline.
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В основе проекта одноименный роман американского писателя и обладателя премии Брэма Стокера Бентли Литтла. Книга рассказывает о буднях компании СompWare, которая чтобы поправить дела после неудачного слияния, обращается в консалтинговое агентство. В качестве консультанта к ним приезжает загадочный мистер Патофф. Всегда со странной улыбкой и в галстуке-бабочке, в скором времени он полностью подчиняет себе фирму. Создает напряженную атмосферу, ставит сотрудников в неудобное положение, а порой и вовсе угрожает их жизни. Создали обещают острые ощущения и едкую сатиру на корпоративную среду.
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