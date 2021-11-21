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Пятая «Корона» нашла своего принца Уильяма

21 ноября
2021 год

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21 ноября 2021
Пятый сезон сериала «Корона» станет семейным. К касту проекта присоединился 13-летний Сенан Уэст, сын Доминика Уэста, исполняющего роль принца Чарльза. Мальчик сыграет взрослеющего Уильяма, пишет Variety.

Пятая «Корона» нашла своего принца Уильяма
фото: Getty Images

Сенан дебютирует на экране в заключительных эпизодах сезона, который расскажет о жизни королевской семьи в 1990-е. Его мать, принцессу Диану, в новых сериях сыграет Элизабет Дебики из «Довода». В роли королевы Елизаветы II Оливию Колман сменит Имелда Стонтон. Принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс. В образе Доди Аль Файеда выступит шотландский актер Халид Абдалла, при этом будет ли в сериале сцена гибели Леди Ди и ее возлюбленного в парижском тоннеле, пока неизвестно.

Первые серии «Короны» вышли в 2016 году и были удостоены премии «Эмми». Каждые два сезона создатели целенаправленно меняют актерский состав, чтобы наиболее правдоподобно отразить течение времени.

Премьера пятого сезона состоится на Netflix в ноябре 2022 года.
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