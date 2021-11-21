Пятая «Корона» нашла своего принца Уильяма

анонс

Режиссером сериала выступает Мэтт Шекман, снимавший «ВандуВижен» и «Великую»

Кристоф Вальц станет адским боссом в комедийном триллере «Консультант»

21 ноября

Демоны, воительницы и Персики в аниме «Раб спецотряда демонического города» (тизер)

Вышедшая в 2019 году манга открыла портал в мир демонов