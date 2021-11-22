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Не стало Нины Руслановой

22 ноября
2021 год

Новости кино >>
22 ноября 2021
В воскресенье, 21 ноября, на 76-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РФ, выдающейся советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой. Печальную новость сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — сказал представитель союза.

Не стало Нины Руслановой
фото: кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин»

Нина Ивановна родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове Харьковской области Украинской ССР, выросла в детском доме. В 1960-м окончила строительное училище, поработала штукатуром, а затем поступила в Харьковский театральный институт, но проучившись там два года, решила ехать в Москву поступать в «Щуку», куда и была сразу принята в мастерскую Веры Львовой и Леонида Шихматова. По окончании Театрального училища имени Щукина была приглашена в «Современник», «Таганку» и Театр имени Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет. Была актрисой Театра имени Маяковского, «Сферы» и Театра имени Рубена Симонова.

Дебютировала в кино в 1967-м в роли Надежды в картине Киры Муратовой «Короткие встречи», будучи студенткой второго курса. На ее счету 170 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Будьте моим мужем», «Найти и обезвредить», «Мой друг Иван Лапшин», «Валентин и Валентина», «Возвращение Будулая», «Зимняя вишня», «Не ходите, девки, замуж», «Кин-дза-дза!», «Завтра была война», «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Бедная Саша», «Мама, не горюй!», «Марш Турецкого», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII», «Участок», «Папины дочки», «О чём говорят мужчины», «Охотники за бриллиантами», «Жила-была одна баба» и «Вий». Подарила свой голос персонажам десятка мультфильмов. Обладательница нескольких престижных наград, включая Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, четыре «Ники», «Золотой орёл» и «Чайку».
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Не стало Нины Руслановой фотографии
Не стало Нины Руслановой фотографии
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