Не стало Нины Руслановой

В воскресенье, 21 ноября, на 76-м году жизни не стало заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РФ, выдающейся советской и российской актрисы театра и кино
Нины Руслановой
. Печальную новость сообщило агентство
ТАСС
со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.
«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», —
сказал представитель союза.
фото: кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин» Нина Ивановна
родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове Харьковской области Украинской ССР, выросла в детском доме. В 1960-м окончила строительное училище, поработала штукатуром, а затем поступила в Харьковский театральный институт, но проучившись там два года, решила ехать в Москву поступать в «Щуку», куда и была сразу принята в мастерскую
Веры Львовой
и
Леонида Шихматова
. По окончании Театрального училища имени Щукина была приглашена в «
Современник
», «
Таганку
» и
Театр имени Вахтангова
. Выбрав последний, проработала там 15 лет. Была актрисой
Театра имени Маяковского
, «
Сферы
» и
Театра имени Рубена Симонова
.
Дебютировала в кино в 1967-м в роли Надежды в картине
Киры Муратовой
«
Короткие встречи
», будучи студенткой второго курса. На ее счету 170 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «
Тени исчезают в полдень
», «
Афоня
», «
Цыган
», «
Не стреляйте в белых лебедей
», «
Будьте моим мужем
», «
Найти и обезвредить
», «
Мой друг Иван Лапшин
», «
Валентин и Валентина
», «
Возвращение Будулая
», «
Зимняя вишня
», «
Не ходите, девки, замуж
», «
Кин-дза-дза!
», «
Завтра была война
», «
Собачье сердце
», «
Небеса обетованные
», «
Бедная Саша
», «
Мама, не горюй!
», «
Марш Турецкого
», «
Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII
», «
Участок
», «
Папины дочки
», «
О чём говорят мужчины
», «
Охотники за бриллиантами
», «
Жила-была одна баба
» и «
Вий
». Подарила свой голос персонажам десятка мультфильмов. Обладательница нескольких престижных наград, включая Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых, четыре «Ники», «Золотой орёл» и «Чайку».
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