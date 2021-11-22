Агата Муцениеце, Павел Табаков и Александр Робак обретут «Новую жизнь»

По словам генерального продюсера драмы Фёдора Бондарчука, «"Новая жизнь" — это в хорошем смысле слова риск, и риск осознанный. Мы делаем проект смелый, где-то даже жесткий, открыто и честно бьющий в болевые точки общества. До недавнего времени такие истории можно было увидеть только на онлайн-площадках. Но мы уверены, что свою аудиторию сериал найдет не только среди подписчиков more.tv, но и зрителей телеканала СТС».
В центре сюжета — эксперимент соцработника Риты (Муцениеце), которая решает перевоспитать юных правонарушителей, организовав экстремальный поход. Он неожиданно прерывается новостью об убийстве в группе. Подростки, не веря в справедливый суд над ними, решают бежать выше в горы, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляется муж Риты (Запорожский), не подозревая, что ему предстоит узнать о своей любимой женщине и их браке нечто неожиданное.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Для меня история о том, что каждый заслуживает шанс и что за каждым "неправильным" человеком стоят другие люди, которые его таким сделали. Роль Риты, как мне кажется, станет для меня вызовом, ведь у героини сложный и многослойный характер. Хочется не сразу вытащить наружу все, что есть внутри нее, а играть на полутонах и сдержанно. В общем, это будет очень тонкая работа», — поведала о своей героине Агата Муцениеце.
Съемки пройдут не только в Москве, но и в горной местности. «Мы хотим добиться максимальной честности в кадре, поэтому заберемся в реальные горы и на себе испытаем те сложности, с которыми столкнутся наши герои», — пояснил генеральный продюсер Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Перед экспедицией исполнителей главных ролей ожидают усиленные тренировки в спортзале и на скалодроме. «Нам важно было найти не просто свежие молодые лица, но и актеров, способных работать в трудных условиях горной натурной площадки, готовых не только выдержать большие нагрузки, но и реализовывать сложную драматургию», — говорит Марк Горобец.
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