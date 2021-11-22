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«Аркейн» продлен на второй сезон

22 ноября
2021 год

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22 ноября 2021
«Аркейн», основанный на вселенной видеоигры League of Legends, продлен на второй сезон. Об этом сообщается в официальном твиттере анимационного сериала, завершившегося 20 ноября.



За новым популярным шоу Netflix присматривает студия Riot Games, ответственная за создание оригинала.

История девятисерийного мультфильма разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и повествует о становлении двух легендарных сестер-чемпионок Лиги и о грозной силе, которая развела их по разные стороны баррикад.

«Аркейн» продлен на второй сезон

В оригинале персонажи сериала говорят голосами Хейли Стейнфилд, Эллы Пернелл, Кевина Алехандро, Джейсона Спайсэка, Кэти Леунг, Гарри Ллойда, Токса Олагундое и ДжейБи Блана.
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