«Аркейн» продлен на второй сезон

«Аркейн
», основанный на вселенной видеоигры League of Legends, продлен на второй сезон. Об этом сообщается в официальном твиттере
анимационного сериала, завершившегося 20 ноября.
За новым популярным шоу Netflix присматривает студия Riot Games, ответственная за создание оригинала.
История девятисерийного мультфильма разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и повествует о становлении двух легендарных сестер-чемпионок Лиги и о грозной силе, которая развела их по разные стороны баррикад.
В оригинале персонажи сериала говорят голосами Хейли Стейнфилд
, Эллы Пернелл
, Кевина Алехандро
, Джейсона Спайсэка
, Кэти Леунг
, Гарри Ллойда
, Токса Олагундое и ДжейБи Блана.
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