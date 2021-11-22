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В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой»

22 ноября
2021 год

Новости кино >>
22 ноября 2021
Предпоследний выпуск в сериале «Золотая коллекция неигрового кино. ХХ век» авторы посвятили картине «Наша мама — герой», снятый в 1979 году, но увидивший свет только десятилетие спустя. Фильм о знатной советской ткачихе Валентине Голубевой мог бы стать еще одной документальной картиной в череде однотипных работ, стандартно прославляющих героев труда. Но режиссер Ленинградской студии документальных фильмов Николай Обухович создал историю, поразившую всех. Так до Обуховича Героев социалистического труда не снимал никто.

Режиссер четко разделил фильм на две части: черно-белая официальная хроника и тусклые цветные кадры, снятые у героини дома. Рутина домашней жизни: муж Голубевой учит с сыном стихи, кормит его прямо со сковородки, стирает, выпивает с тестем на тесной кухне, а сын рисует маму с орденом на груди. Безжалостная камера фиксирует происходящее, противопоставляя на монтаже бравурный официоз и семью, где никогда нет мамы. Героиня фильма появляется только в последней сцене – уставшая, она садится в прихожей и начинает плакать. Таких героев труда в документальном кино до Обуховича не было. Профессионалы сразу же оценили незаурядность его работы. Иного мнения была всесильная в то время партийная власть. В итоге фильм пролежал на полке ровно десять лет.



Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».

Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».

В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой»
фото: кадр из фильма "Наша мама - герой"

Первая серия проекта была посвящена Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича. Четвертая серия рассказывает про фильм Михаила Кауфмана «Весной». Пятый выпуск посвящен «Вечному движению» Майи Меркель. Шестой выпуск вспоминает Эсфирь Шуб и ее картину «КШЭ». Седьмая серия представляет собой ремейк картины Владислава Тарика «Тот, кто с песней». Восьмая — фильму Павла Когана «Взгляните на лицо». Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой» фотографии
В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой» фотографии
В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой» фотографии
В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой» фотографии
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