В «Золотую коллекцию неигрового кино» вошел фильм «Наша мама — герой»

анонс

В кино с 23 февраля 2022 года

Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут»

22 ноября

Институт развития интернета впервые проведет открытый питчинг

Подать заявку на участие в очной защите проектов можно до 7 декабря