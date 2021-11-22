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Золотая коллекция (выпуск 8)
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Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция»

22 ноября
2021 год

Новости кино >>
22 ноября 2021
Новая серия интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена 10-минутной ленте «Взгляните на лицо» Павла Когана 1966 года, ставшей визитной карточкой Ленинградской студии документальных фильмов и неофициальным манифестом новой волны советского неигрового кино 60-х.

Фильм «Взгляните на лицо» был снят скрытой камерой в Эрмитаже, установленной напротив картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта». Его целью было запечатлеть лица тех, кто рассматривал великое проведение искусства, успеть поймать весь спектр переживаемых ими в этот момент чувств. В эпизоде «Золотой коллекции» оператор Петр Мостовой расскажет о том, как создавался этот короткий десятиминутный фильм, сыгравший важную роль в истории отечественного кино.



Идея этого проекта принадлежала Сергею Соловьеву, который тогда, еще будучи студентом ВГИКа, предложил снимать кино про то, как люди смотрят на картину да Винчи. Идею решился воплотить Павел Коган, позвавший в операторы Мостового. Они повесили в Эрмитаже штору, чтобы спрятать кинокамеру и снимали так несколько недель. Старики, школьники, туристы, солдаты – все останавливались у картины да Винчи. Фильм получился настолько мощным отражением внутренних человеческих переживаний, что к создателям сразу же обратились с просьбой продолжить снимать в таком же ключе. Повторить успех «Взгляните на лицо» пытались многие документалисты. Но сама по себе скрытая камера, наблюдающая за поведением простых людей, этот успех не гарантировала.

«Секрет Когана и Мостового состоял в том, что они снимали людей в моменты душевного подъема, волнения, в те мгновения, когда между картиной Леонардо и ее зрителями возникала некая духовная связь», - отмечает автор проекта, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.

Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».

Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция»
фото: кадр из фильма "Взгляните на лицо"

Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».

Первая серия проекта была посвящена Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича. Четвертая серия рассказывает про фильм Михаила Кауфмана «Весной». Пятый выпуск посвящен «Вечному движению» Майи Меркель. Шестой выпуск вспоминает Эсфирь Шуб и ее картину «КШЭ». Седьмая серия представляет собой ремейк картины Владислава Тарика «Тот, кто с песней». Всего в сезоне 2021 года зрители увидят 10 эпизодов «Золотой коллекции».

Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция»
фото: кадр из фильма "Взгляните на лицо"

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция» фотографии
Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция» фотографии
Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция» фотографии
Один из лучших документальных фильмов советского кинематографа «Взгляните на лицо» представлен в проекте «Золотая коллекция» фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 8)

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