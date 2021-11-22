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Институт развития интернета впервые проведет открытый питчинг

22 ноября
2021 год

Новости кино >>
22 ноября 2021
Институт развития интернета проведет открытый питчинг интернет-проектов в рамках конкурса на создание национального контента в цифровой среде. Согласно пресс-службе ИРИ, об очной защите стало известно в августе этого года в рамках реализации дополнительной субсидии, выделенной институту Правительством РФ.

«С сегодняшнего дня стартует финальный в этом году этап конкурса на создание контента. Его главное отличие — открытая защита проектов. Это первый открытый питчинг, который мы проводим за два года нашей работы», — рассказал генеральный директор ИРИ Антон Ключкин, добавив, что процедура питчинга предусмотрена документацией о конкурсе. Он также подчеркнул, что впервые институт сможет «поддержать долгосрочные проекты, чего мы очень хотели и к чему двигались на протяжении последних двух лет нашей работы. Фактически на создание проектов, которые будут выбраны на питчинге, отводится два года: отчитаться о создании и выполнении KPI нужно до конца 2023 года. Это открывает дорогу большим проектам, в том числе игровым».

Институт развития интернета впервые проведет открытый питчинг
фото: пресс-служба ИРИ

На первом этапе заявки на питчинг будут проходить валидацию на соответствие конкурсной документации. Отбор проектов для участия в питчинге осуществляет рабочая группа конкурсного комитета, которая затем заслушает очные выступления и презентации команд, а также примет окончательное решение о поддержке. В группу входят генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, генеральный директор АО «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Подать заявку на участие в питчинге можно до 7 декабря по направлениям «Аудиовизуальный контент», «Специальные интернет-проекты», «Контент для социальных сетей и мессенджеров» и «Программные продукты (игры)». Само мероприятие организаторы планируют провести в декабре на одной из площадок Москвы.
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