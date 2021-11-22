Начался прием заявок на Восьмую Национальную анимационную премию «Икар»

Начался прием заявок на Восьмую церемонию награждения Национальной анимационной премией «Икар». Записаться
на участие можно до 15 января 2022 года, уточняется на сайте «Икара
».
По словам
художественного руководителя премии Сергея Капкова
, «в нынешних реалиях "Икар" решил вернуться на свое место 8 апреля и объявил сбор фильмов».
Он также отметил, что в секции сериалов «появилась новая номинация "концепт-художник". Номинируйте авторов визуального ряда стартапов, пора поимённо называть творческих тружеников "коммерции"».
Национальная анимационная премия «Икар» была учреждена весной 2015-го. Учредителями награды стали Открытый российский анимационный фестиваль, проводящийся в Суздале, Ассоциация анимационного кино и Союз кинематографистов.
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