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Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут»

22 ноября
2021 год

Новости кино >>
22 ноября 2021
В сети появился первый трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут» режиссёра Артёма МихалковаСтавка на любовь»).


Фильм расскажет о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут»

Главные роли в картине сыграли Виктор Хориняк, Сергей Безруков, Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Ангелина Стречина и другие.

В российский прокат выйдет «Мистер Нокаут» 23 февраля 2022 года.
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Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут» фотографии
Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут» фотографии
Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут» фотографии
Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут» фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 8)

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