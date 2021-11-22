Советский Рокки: Виктор Хориняк и Сергей Безруков в трейлере фильма «Мистер Нокаут»

В сети появился первый трейлер спортивной драмы «Мистер Нокаут
» режиссёра Артёма Михалкова
(«Ставка на любовь
»).
Фильм расскажет о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.
Главные роли в картине сыграли Виктор Хориняк
, Сергей Безруков
, Инга Оболдина
, Евгения Дмитриева
, Ангелина Стречина
и другие.
В российский прокат выйдет «Мистер Нокаут
» 23 февраля 2022 года.
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