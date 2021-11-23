Нет времени объяснять: трейлер второго сезона «Агента времени»

На китайском портале Bilibili показали постер и трейлер ко второму сезону анимационного сериала «Агент времени»
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Сериал рассказывает о крошечном фотоателье «Время», в котором работают двое молодых людей: взбалмошный брюнет Чэн Сяоши и рассудительный блондин Лу Гуан. Их основной заработок вовсе не снимки на паспорт или на память, а раскрытие тайн прошлого. Чэн умеет проникать в мир, запечатленный на фотографии и «проживать» момент от лица того, кто сделал снимок. Есть лишь три простых правила: находиться внутри не более 12 часов; никогда ничего не менять; что бы ни случилось в прошлом, будущее тебя не касается. Чэн и Лу получают очередную фотографию от клиента, еще не зная, что этот заказ изменит все.
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«Сонни бой» — уже японский сериал, в котором у героев запутанные отношения со временем
Первый сезон «Агента времени» вышел 30 апреля этого года и мгновенно стал самым популярным дунхуа (самоназвание китайской анимации — аналогично японскому аниме). Впечатляющий результат, учитывая ее стремительно увеличивающуюся востребованность на рынке. Дата релиза еще не объявлена.
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