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Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым

23 ноября
2021 год

Новости кино >>
23 ноября 2021
На Первом канале с 29 ноября по 2 декабря в 21.30 состоится премьера сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновым в роли знаменитого шансонье, сообщает пресс-служба канала.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Смирновой, «Эта история про то, что если быть человеком по-настоящему добрым и умеющим сочувствовать, и сочувствовать без осуждения, то есть шанс прожить хорошую удачливую жизнь. Вот мы про это пытались рассказать. В чем секрет Вертинского? Сюжеты его песен и история их героев – это чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была. Его способность пожалеть, посочувствовать, увидеть какую-то другую судьбу, мне кажется, в этом кроется одна из магических черт Вертинского, которую мы взяли за основу его характера. Вертинский – это про доброту и жалость».

Зрителей ожидает биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

Идея сериала возникла у генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2013 году. Он предложил стать режиссером Авдотье Смирновой. После этого началась ее работа вместе с Анной Пармас и историком Джоном Шемякиным над сценарием. Консультировал проект историк эмиграции Иван Толстой. Сценарий был одобрен дочерьми Александра ВертинскогоМарианной и Анастасией. В качестве продюсеров-инвесторов выступили Первый канал, бизнесмены Роман Абрамович и Сергей Адоньев.

История Вертинского охватывает 37 лет — с 1915-го до 1952-й, но в разных временных периодах роль шансонье сыграл только один актер — Алексей Филимонов. Образ Веры Холодной воплотила Паулина Андреева, а Марлен ДитрихВиктория Исакова. В байопике также заняты Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Михаил Трухин, Алёна Бабенко, Сергей Уманов, Степан Девонин, Павел Чинарёв, Александр Устюгов, Екатерина Вилкова, Геннадий Смирнов, Екатерина Щеглова, Фёдор Лавров, Сергей Рост, Юлия Марченко, Павел Ерлыков и Наталья Рогожкина. В роли жены Вертинского Лиды Циргвавы снялась 19-летняя дебютантка Анна Мишина.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Авдотьи Смирновой, кастинга на титульную роль не было, кандидат был только один: «Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алёше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придётся наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился". Я говорю: "Что ты имеешь в виду?". Он говорит: "Ну как? Они видят во мне иркутского гопника и дают мне роли иркутского гопника. А я же для чего-то вообще-то учился, изображать кого-то еще"».

Вклад Вертинского в российскую культуру очевиден: по сути, он создатель авторской песни. До его сценических миниатюр от первого лица на сцене царил романс, а вот после наступило время последователей — Александра Галича, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

«Современному зрителю невозможно объяснить, что пение Вертинского — это манера Серебряного века, театрально подчеркнутая, несколько декадентская. Поэтому мы поняли, что манеру Вертинского нужно перенести в современность», — объясняет Смирнова. Записи нескольких песен до начала съемок были отправлены Анастасии Александровне Вертинской. Режиссер и актер получили ее одобрение.

Филимонов сам исполнил все песни, звучащие в проекте. Всего в сериале звучат 10 композиций. Актёр до съемок не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

«Вертинский придумал песню-миниатюру. То есть, грубо говоря, всем нам хорошо известная песни Аллы Борисовны Пугачёвой "Маэстро" или "Арлекино" — это прямое порождение Вертинского. То есть, это песня, в которой заключена история, в которой есть целый сюжет. Поэтому я думаю, что даже современные поклонники Вертинского чувствуют в его строчках что-то новое, что-то неожиданное, что-то оригинальное», — говорит режиссер.

За женские образы в проекте отвечала художник-модельер Светлана Тегин, а за мужские — художник по костюмам Дмитрий Андреев. Одежда и ткани приобретались в Италии, Франции, Монголии и винтажных московских магазинах. Внимание к нюансам одеяний было максимальное. Так, для Паулины Андреевой (Вера Холодная) ради ощущения времени был выбран бархат, а все костюмы намеренно пошиты в черно-белой гамме (ассоциация с немым кино). Для передачи тепла, мягкости и женственности этой героини был сделан акцент на мягкие плюшевые текстуры, мех с коротким ворсом, мерцающее кружево и перья. Словом, все тактильное и притягательное, чтобы невольно хотелось прикоснуться. Для передачи женственного образа Марлен Дитрих (Исакова) были выбраны меха, перья и перчатки. Перфекционизм актрисы был передан через глянцевую поверхность одеяний, а ее строгость — через элементы мужского костюма: белые рубашки, фрачные жакеты, бабочки и шляпы.

Читайте рецензию «Вертинский»: Алексей Филимонов в бананово-лимонном Сингапуре

Героиня Анны Михалковой, сыгравшей агента разведки Бурковскую, четырежды встречалась с Вертинским в парижском кафе, и каждый раз она меняла свой образ. Самые сложные съемки для актрисы были в железнодорожном вагоне времен Октябрьской революции — температура плюс 35 градусов, необходимый для сцены дым напускали в вагон перед каждым дублем. Михалкова была в кителе и брюках галифе, заправленных в кожаные сапоги. «К полудню вагон казался раскаленной консервной банкой, наполненной дымом вместо воздуха. Я поразилась актерской выносливости, ведь в отличие от нас, они были одеты в форму из шерсти и сапоги, на них был грим, усы и парики. У меня в этом вагоне все плыло перед глазами», — вспоминает Светлана Тегин.

Историк моды Александр Васильев, узнав о съемках «Вертинского», любезно предложил задействовать в фильме фраки и аксессуары из своей обширной модной коллекции. На первой примерке сценического образа Вертинского они попросту выручили. Также ведущий «Модного приговора» посоветовал художникам по костюмам сериала адреса винтажных магазинов в Париже.

Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым
фото: пресс-служба Первого канала

Съёмки проходили в трёх странах — России, Турции и Венгрии. Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай — в построенных декорациях в Санкт-Петербурге. В съемках приняли участие 364 «говорящих» персонажа и 8525 актеров массовых сцен. Было задействовано 386 объектов по сценарию, 36 крупных декораций. Длина декорации Шанхая составляла 400 метров. В проекте приняло участие 135 человек постоянной группы, а 665 человек — это общее количество людей, занятых в производстве. Съемочную группу ожидало восемь переездов, три страны и четыре города.

Знаковые моменты биографии Вертинского авторы сериала почерпнули не только из мемуарных книг: Смирнова и Пармас получили доступ в семейный архив Вертинского. За время съемок Алексей Филимонов поправился на 13 килограммов, а затем похудел на семь. В свой последний день жизни Александр Николаевич Вертинский дал концерт в Ленинградском доме ветеранов сцены имени Савиной. Этот дом сохранился в Санкт-Петербурге до сих пор, один из эпизодов сериала снимался именно там.
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