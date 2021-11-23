Объявлена дата телепремьеры «Вертинского» с Алексеем Филимоновым

По словам Смирновой, «Эта история про то, что если быть человеком по-настоящему добрым и умеющим сочувствовать, и сочувствовать без осуждения, то есть шанс прожить хорошую удачливую жизнь. Вот мы про это пытались рассказать. В чем секрет Вертинского? Сюжеты его песен и история их героев – это чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была. Его способность пожалеть, посочувствовать, увидеть какую-то другую судьбу, мне кажется, в этом кроется одна из магических черт Вертинского, которую мы взяли за основу его характера. Вертинский – это про доброту и жалость».
Зрителей ожидает биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.
фото: пресс-служба Первого канала
Идея сериала возникла у генерального директора Первого канала Константина Эрнста в 2013 году. Он предложил стать режиссером Авдотье Смирновой. После этого началась ее работа вместе с Анной Пармас и историком Джоном Шемякиным над сценарием. Консультировал проект историк эмиграции Иван Толстой. Сценарий был одобрен дочерьми Александра Вертинского — Марианной и Анастасией. В качестве продюсеров-инвесторов выступили Первый канал, бизнесмены Роман Абрамович и Сергей Адоньев.
По словам Авдотьи Смирновой, кастинга на титульную роль не было, кандидат был только один: «Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алёше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придётся наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился". Я говорю: "Что ты имеешь в виду?". Он говорит: "Ну как? Они видят во мне иркутского гопника и дают мне роли иркутского гопника. А я же для чего-то вообще-то учился, изображать кого-то еще"».
«Современному зрителю невозможно объяснить, что пение Вертинского — это манера Серебряного века, театрально подчеркнутая, несколько декадентская. Поэтому мы поняли, что манеру Вертинского нужно перенести в современность», — объясняет Смирнова. Записи нескольких песен до начала съемок были отправлены Анастасии Александровне Вертинской. Режиссер и актер получили ее одобрение.
Филимонов сам исполнил все песни, звучащие в проекте. Всего в сериале звучат 10 композиций. Актёр до съемок не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу.
фото: пресс-служба Первого канала
«Вертинский придумал песню-миниатюру. То есть, грубо говоря, всем нам хорошо известная песни Аллы Борисовны Пугачёвой "Маэстро" или "Арлекино" — это прямое порождение Вертинского. То есть, это песня, в которой заключена история, в которой есть целый сюжет. Поэтому я думаю, что даже современные поклонники Вертинского чувствуют в его строчках что-то новое, что-то неожиданное, что-то оригинальное», — говорит режиссер.
За женские образы в проекте отвечала художник-модельер Светлана Тегин, а за мужские — художник по костюмам Дмитрий Андреев. Одежда и ткани приобретались в Италии, Франции, Монголии и винтажных московских магазинах. Внимание к нюансам одеяний было максимальное. Так, для Паулины Андреевой (Вера Холодная) ради ощущения времени был выбран бархат, а все костюмы намеренно пошиты в черно-белой гамме (ассоциация с немым кино). Для передачи тепла, мягкости и женственности этой героини был сделан акцент на мягкие плюшевые текстуры, мех с коротким ворсом, мерцающее кружево и перья. Словом, все тактильное и притягательное, чтобы невольно хотелось прикоснуться. Для передачи женственного образа Марлен Дитрих (Исакова) были выбраны меха, перья и перчатки. Перфекционизм актрисы был передан через глянцевую поверхность одеяний, а ее строгость — через элементы мужского костюма: белые рубашки, фрачные жакеты, бабочки и шляпы.
Героиня Анны Михалковой, сыгравшей агента разведки Бурковскую, четырежды встречалась с Вертинским в парижском кафе, и каждый раз она меняла свой образ. Самые сложные съемки для актрисы были в железнодорожном вагоне времен Октябрьской революции — температура плюс 35 градусов, необходимый для сцены дым напускали в вагон перед каждым дублем. Михалкова была в кителе и брюках галифе, заправленных в кожаные сапоги. «К полудню вагон казался раскаленной консервной банкой, наполненной дымом вместо воздуха. Я поразилась актерской выносливости, ведь в отличие от нас, они были одеты в форму из шерсти и сапоги, на них был грим, усы и парики. У меня в этом вагоне все плыло перед глазами», — вспоминает Светлана Тегин.
Историк моды Александр Васильев, узнав о съемках «Вертинского», любезно предложил задействовать в фильме фраки и аксессуары из своей обширной модной коллекции. На первой примерке сценического образа Вертинского они попросту выручили. Также ведущий «Модного приговора» посоветовал художникам по костюмам сериала адреса винтажных магазинов в Париже.
фото: пресс-служба Первого канала
Съёмки проходили в трёх странах — России, Турции и Венгрии. Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай — в построенных декорациях в Санкт-Петербурге. В съемках приняли участие 364 «говорящих» персонажа и 8525 актеров массовых сцен. Было задействовано 386 объектов по сценарию, 36 крупных декораций. Длина декорации Шанхая составляла 400 метров. В проекте приняло участие 135 человек постоянной группы, а 665 человек — это общее количество людей, занятых в производстве. Съемочную группу ожидало восемь переездов, три страны и четыре города.
Знаковые моменты биографии Вертинского авторы сериала почерпнули не только из мемуарных книг: Смирнова и Пармас получили доступ в семейный архив Вертинского. За время съемок Алексей Филимонов поправился на 13 килограммов, а затем похудел на семь. В свой последний день жизни Александр Николаевич Вертинский дал концерт в Ленинградском доме ветеранов сцены имени Савиной. Этот дом сохранился в Санкт-Петербурге до сих пор, один из эпизодов сериала снимался именно там.
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