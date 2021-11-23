Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога»

Заключительная серия первого сезона интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена фильму «Казенная дорога» 1988 года, который был снят в плацкартном вагоне поезда Ленинград — Архангельск.
Режиссер картины Виктор Семенюк постоянно экспериментировал, размышлял над сутью профессии документалиста, над тем, как соотносятся реальность и авторский взгляд на нее и что получается в процессе их взаимодействия. Ключ к пониманию «Казенной дороги» содержится в первых же кадрах фильма. Электровоз, который вращается на поворотном круге, словно выбирая путь дальнейшего движения, по мокрому асфальту мечутся тени пассажиров, будто в некоем призрачном мире, где все неявно, все зыбко, где нет реальных предметов — лишь их отражения.
Чтобы снять эту ленту, съемочной группе пришлось несколько раз проехать на поезде по маршруту Ленинград — Архангельск. При этом фильм «Казенная дорога» снимался главным образом ночью. С таким светом обычно снимаются фильмы ужасов. Однако такой прием был не только отражением сумрачного настроения режиссера, не испытывавшего эйфории от перестроечных перемен, но и позволил по-новому подойти к изображению героев фильма. Густая тень, в которой прячутся пассажиры плацкартного вагона, делает их трудноразличимыми. То же самое со звуком. Слышны не законченные рассказы, завершенные мысли и предложения. А какие-то обрывки, оговорки, отдельные слова, невнятное бормотание.
«Режиссера не интересует отдельно взятый человек. Его герой - весь вагон, напоминающий нам хор в античной трагедии», - отмечает автор проекта, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Фильм «Казенная дорога» получил два гран-при на престижных международных кинофестивалях: Cinéma du Réel в Париже и на рижском «Арсенале». «Казенная дорога» стала классикой отечественной документалистики, повлияла на многих режиссеров и по сей день работающих в неигровом кино.
фото: кадр из фильма "Казенная дорога"
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Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».
Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.
Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».
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