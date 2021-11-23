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Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога»

23 ноября
2021 год

Новости кино >>
23 ноября 2021
Заключительная серия первого сезона интернет-проекта «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» посвящена фильму «Казенная дорога» 1988 года, который был снят в плацкартном вагоне поезда Ленинград — Архангельск.

Режиссер картины Виктор Семенюк постоянно экспериментировал, размышлял над сутью профессии документалиста, над тем, как соотносятся реальность и авторский взгляд на нее и что получается в процессе их взаимодействия. Ключ к пониманию «Казенной дороги» содержится в первых же кадрах фильма. Электровоз, который вращается на поворотном круге, словно выбирая путь дальнейшего движения, по мокрому асфальту мечутся тени пассажиров, будто в некоем призрачном мире, где все неявно, все зыбко, где нет реальных предметов — лишь их отражения.



Чтобы снять эту ленту, съемочной группе пришлось несколько раз проехать на поезде по маршруту Ленинград — Архангельск. При этом фильм «Казенная дорога» снимался главным образом ночью. С таким светом обычно снимаются фильмы ужасов. Однако такой прием был не только отражением сумрачного настроения режиссера, не испытывавшего эйфории от перестроечных перемен, но и позволил по-новому подойти к изображению героев фильма. Густая тень, в которой прячутся пассажиры плацкартного вагона, делает их трудноразличимыми. То же самое со звуком. Слышны не законченные рассказы, завершенные мысли и предложения. А какие-то обрывки, оговорки, отдельные слова, невнятное бормотание.

«Режиссера не интересует отдельно взятый человек. Его герой - весь вагон, напоминающий нам хор в античной трагедии», - отмечает автор проекта, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.

Фильм «Казенная дорога» получил два гран-при на престижных международных кинофестивалях: Cinéma du Réel в Париже и на рижском «Арсенале». «Казенная дорога» стала классикой отечественной документалистики, повлияла на многих режиссеров и по сей день работающих в неигровом кино.

Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога»
фото: кадр из фильма "Казенная дорога"

***
Проект «Золотая коллекция неигрового кино. Россия. ХХ век» создается Гильдией неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Параллельно с работой над проектом идет оцифровка и реставрация фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию».

Цель проекта — познакомить современную аудиторию с классикой отечественного неигрового кино. Ввести в культурный оборот фильмы, которые сегодня доступны лишь узкому кругу специалистов и архивных работников.

Эксперты гильдии составили список из 100 лучших отечественных неигровых фильмов, созданных на протяжении ХХ века. Потом из этого длинного списка выбрали 10 самых-самых, которые будет представлены в первом сезоне «Золотой коллекции». О каждой картине, вошедшей в этот шорт-лист, будет снят небольшой фильм, который расскажет о ее авторах, об историческом контексте ее создания и о том, почему эту лента вошла в «Золотую коллекцию неигрового кино».

Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога»
фото: Виктор Семенюк

Первая серия проекта была посвящена Александру Дранкову и его фильму «Лев Толстой». Вторая – картине «Госпожа Тундра» Сергея Мирошниченко, третья — документальному фильму «Катюша» Виктора Лисаковича. Четвертая серия рассказывает про фильм Михаила Кауфмана «Весной». Пятый выпуск посвящен «Вечному движению» Майи Меркель. Шестой выпуск вспоминает Эсфирь Шуб и ее картину «КШЭ». Седьмая серия представляет собой ремейк картины Владислава Тарика «Тот, кто с песней». Восьмая — фильму Павла Когана «Взгляните на лицо». Девятая серия вспоминает фильм «Наша мама — герой» Николая Обуховича.

Авторы проекта также запустили работу по оцифровке и реставрации фильмов, вошедших в «Золотую коллекцию» – договоренность об этом достигнута с Госфильмофондом России и цифровым архивом NET-FILM.
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Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога» фотографии
Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога» фотографии
Заключительная серия проекта «Золотая коллекция неигрового кино» посвящена фильму «Казенная дорога» фотографии
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