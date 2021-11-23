Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Гореславский возглавил Институт развития интернета

23 ноября
2021 год

Новости кино >>
23 ноября 2021
Генеральным директором Института развития интернета стал действительный государственный советник Российской Федерации второго класса Алексей Гореславский, возглавлявший до недавнего времени АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». К своим обязанностям новый глава организации приступит с 1 декабря. Антон Ключкин, занимавший данный пост с 2019 года, назначен советником руководителя ИРИ, уточняется на сайте института.

К смене руководства пришли в ходе заседания Общего собрания учредителей АНО «ИРИ», состоявшегося 22 ноября. В его состав входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), «Медиа-коммуникационного союза» (Союз «МКС»), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ.

Алексей Гореславский возглавил Институт развития интернета
фото: ИРИ

По словам Гореславского, «за два года Институтом развития интернета проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Здесь я говорю как человек, который видел эту эволюцию, наблюдал рост качества заявок на конкурс и успех самих проектов. Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы — это ещё одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать. Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями. В этом, надеюсь, мне поможет и мой прежний опыт, в том числе работа в АНО «Диалог». Антон Ключкин остаётся в ИРИ в качестве моего советника и продолжит работу с контентом».

Алексей Гореславский родился 13 июля 1977-го в Москве. Окончил отделение международных отношений кафедры новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и аспирантуру Института США и Канады РАН. За свою карьеру был главным редактором интернет-газеты «Взгляд» и интернет-портала Lenta.ru, директором службы интернет-проектов информационного агентства «Интерфакс», президентом коммуникационного агентства Agency One, заместителем генерального директора по внешним коммуникациям Rambler&Co и заместителем начальника управления Администрации Президента РФ по общественным проектам. С 2020-го являлся председателем Конкурсного комитета конкурсного отбора проектов АНО «ИРИ».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Институт развития интернета впервые проведет открытый питчинг
Институт развития интернета поддержит 140 веб-проектов из 19 регионов
Институт развития интернета определил победителей конкурса на создание молодёжного контента
Институт развития интернета начинает прием заявок на создание молодежных кинопроектов
Национальные проекты получат поддержку Института развития интернета
При поддержке Института развития Интернета снимут несколько сериалов
Институт развития интернета запускает онлайн-курсы для создателей молодежного контента

анонс

Скорбим

Нина Русланова
21 ноября ушла из жизни актриса Нина Русланова.
Бахтиёр Ихтияров
20 ноября ушёл из жизни актёр Бахтиёр Ихтияров.
Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Наталья Круглова
Сергей Кузнецов
Александр Луканичев
Мария Мина
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Отомар Крейча
Харпо Маркс
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram