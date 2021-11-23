Алексей Гореславский возглавил Институт развития интернета

Генеральным директором Института развития интернета стал действительный государственный советник Российской Федерации второго класса Алексей Гореславский, возглавлявший до недавнего времени АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». К своим обязанностям новый глава организации приступит с 1 декабря. Антон Ключкин, занимавший данный пост с 2019 года, назначен советником руководителя ИРИ, уточняется на сайте
института.
К смене руководства пришли в ходе заседания Общего собрания учредителей АНО «ИРИ», состоявшегося 22 ноября. В его состав входят представители Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), «Медиа-коммуникационного союза» (Союз «МКС»), Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Министерства науки и высшего образования РФ.
По словам Гореславского, «за два года Институтом развития интернета проделана гигантская работа по выстраиванию системы поддержки социально значимого интернет-контента и оценке качества этих проектов. Здесь я говорю как человек, который видел эту эволюцию, наблюдал рост качества заявок на конкурс и успех самих проектов. Плюс в этом году мы стали оператором социальной рекламы — это ещё одно большое и ответственное направление, над развитием которого нам предстоит работать. Я уверен, что у ИРИ большое будущее и как у центра заказа социально-значимого контента, и как у оператора соцрекламы, а свою роль вижу в усилении активной и профессиональной команды и выстраивании конструктивного взаимодействия со всеми производителями. В этом, надеюсь, мне поможет и мой прежний опыт, в том числе работа в АНО «Диалог». Антон Ключкин остаётся в ИРИ в качестве моего советника и продолжит работу с контентом».
Алексей Гореславский родился 13 июля 1977-го в Москве. Окончил отделение международных отношений кафедры новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова и аспирантуру Института США и Канады РАН. За свою карьеру был главным редактором интернет-газеты «Взгляд» и интернет-портала Lenta.ru, директором службы интернет-проектов информационного агентства «Интерфакс», президентом коммуникационного агентства Agency One, заместителем генерального директора по внешним коммуникациям Rambler&Co и заместителем начальника управления Администрации Президента РФ по общественным проектам. С 2020-го являлся председателем Конкурсного комитета конкурсного отбора проектов АНО «ИРИ».
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