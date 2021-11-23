Виктор Косаковский получит «Лавровую ветвь» за вклад в документальное кино

По завершении второго тура ХХII «Лавровой ветви» определены тройки финалистов во всех номинациях. Согласно пресс-службе национальной премии, имена победителей станут известны на торжественной церемонии вручения, которая в этом году пройдет 10 декабря в прямом эфире на телеканале «Дождь».
фото: пресс-служба премии
На звание лучшего арт-фильма претендуют «
Блокада
»
Андрея Фурманчука
, «Легенда о Зигфриде» Светланы Стрельниковой и «
Расторгуев
» Евгении Останиной. Среди кинофильмов номинации получили «
Амурская голгофа
»
Юлии Серьгиной
, «
Дальний план
»
Владимира Головнёва
и «Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа. Ленты
F@ck this job Веры Кричевской
, «В лысого не стрелять!» Анны Артемьевой и «
Дело Сахарова
»
Елены Якович
могут рассчитывать на победу в категории «Лучший телефильм».
В номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени
Льва Николаева
)» представлены «
Робот, я люблю тебя?
»
Юлии Киселёвой
, «Шульган-Таш»
Дмитрия Завильгельского
и «
Это Эдик
»
Ивана Проскурякова
. За дебют могут отметить наградой картины «Лыжня» Никиты Сташкевича, «Начальник отряда»
Никиты Ефимова
и «Я живу в зоопарке» Владислава Зайцева. Премию за вклад в документальное кино получит известный режиссер-документалист
Виктор Косаковский
.
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