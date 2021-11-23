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Виктор Косаковский получит «Лавровую ветвь» за вклад в документальное кино

23 ноября
2021 год

Новости кино >>
23 ноября 2021
По завершении второго тура ХХII «Лавровой ветви» определены тройки финалистов во всех номинациях. Согласно пресс-службе национальной премии, имена победителей станут известны на торжественной церемонии вручения, которая в этом году пройдет 10 декабря в прямом эфире на телеканале «Дождь».

Виктор Косаковский получит «Лавровую ветвь» за вклад в документальное кино
фото: пресс-служба премии

На звание лучшего арт-фильма претендуют «Блокада» Андрея Фурманчука, «Легенда о Зигфриде» Светланы Стрельниковой и «Расторгуев» Евгении Останиной. Среди кинофильмов номинации получили «Амурская голгофа» Юлии Серьгиной, «Дальний план» Владимира Головнёва и «Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа. Ленты F@ck this job Веры Кричевской, «В лысого не стрелять!» Анны Артемьевой и «Дело Сахарова» Елены Якович могут рассчитывать на победу в категории «Лучший телефильм».

В номинации «Лучший научно-популярный, просветительский фильм (имени Льва Николаева)» представлены «Робот, я люблю тебя?» Юлии Киселёвой, «Шульган-Таш» Дмитрия Завильгельского и «Это Эдик» Ивана Проскурякова. За дебют могут отметить наградой картины «Лыжня» Никиты Сташкевича, «Начальник отряда» Никиты Ефимова и «Я живу в зоопарке» Владислава Зайцева. Премию за вклад в документальное кино получит известный режиссер-документалист Виктор Косаковский.
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