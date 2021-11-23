Второй сезон сериала «На твоей стороне» стартует на «Dомашнем» 8 декабря

На «Dомашнем» 8 декабря в 19.00 стартует премьера 24-серийного второго сезона остросюжетной мелодрамы «На твоей стороне». Главные роли в продолжении сериала вновь играют Дана Абызова и Дмитрий Ратомский, уточняет пресс-служба телеканала.
В первом сезоне блестящему врачу-нейрохирургу Надежде Стрелецкой, чтобы спасти свою жизнь, пришлось стать женой одного из членов бандитского клана. Надя не только сумела выжить, но и перетянула Максима на сторону света, обретя любовь, которая преобразила их обоих.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Вторая часть истории расскажет о новом времени в жизни главной героини – ее враги, играя роль друзей и благотворителей, становятся еще более изощренными, хладнокровными и хитрыми. Надежда вырваться из плотного кольца преступного окружения разрушается. Ей приходится жить под постоянным наблюдением злодея, главная цель которого уничтожить ее. Настя теряет дорогих членов семьи, но находит новых родных. Она находит главного человека в своей жизни, но ее любовь подвергается серьезным испытаниям на прочность. Надя начинает задумываться, а так ли хорошо она знает своего любимого.
«Во втором сезоне моя героиня кардинально изменилась, она вышла замуж за человека из другого мира, он снял с нее розовые очки и научил реальному взгляду на мир. Теперь она серьезная, опытная не только как врач, но и как человек», — говорит исполнительница главной роли Дана Абызова.
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