Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку»

На НТВ 29 ноября в 20.00 состоится премьера 24-серийного остросюжетного детектива «Горячая точка-2» с Арсением Робаком в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Действие первого сезона боевика разворачивалось в 2001 году. Главный герой Женя Мурин, вернувшийся в родной город после семилетней службы по контракту, оказался на передовой борьбы с бандитами за местную лесопилку. Перейдя дорогу очень опасным людям, ему пришлось бороться со злом не только в масштабах города, но и с собственным отчимом, ветераном афганской войны Константином Тарановым, у которого было своё видение на порядок в городе.
«Сериал будет интересно смотреть, потому что в первом сезоне герой возвращается с войны, и это абсолютно отдельная история. Во втором сезоне он отсидел уже несколько лет в тюрьме, она его кардинально поменяла. Герой возвращается в родной город, и сталкивается с похожими проблемами, которые были и в первой части сериала. Если в первом сезоне герои выгнали бандитов и встали на их место, то и теперь беспорядок в городе остался. Герой изменился, а как он будет справляться с проблемами, зрители узнают сами», – говорит Арсений Робак.
После событий первой «Горячей точки», когда Женя, пытавшийся остановить от побега Таранова (Александр Носик) и Контрабаса (Юрий Анпилогов), становится мишенью для людей бандита, мстившего за смерть своего начальника, проходит некоторое время. Отсидев в тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье. На первый взгляд здесь все изменилось: бандитский беспредел остался в прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается иллюзией, когда Мурин со своим другом, оперуполномоченным Эдиком Хасановым (Павел Попов), вновь оказываются в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной милицией: они борются за землю поселка, выделенную под открытие новой игровой зоны.
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