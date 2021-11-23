Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку»

23 ноября
2021 год

Новости кино >>
23 ноября 2021
На НТВ 29 ноября в 20.00 состоится премьера 24-серийного остросюжетного детектива «Горячая точка-2» с Арсением Робаком в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Действие первого сезона боевика разворачивалось в 2001 году. Главный герой Женя Мурин, вернувшийся в родной город после семилетней службы по контракту, оказался на передовой борьбы с бандитами за местную лесопилку. Перейдя дорогу очень опасным людям, ему пришлось бороться со злом не только в масштабах города, но и с собственным отчимом, ветераном афганской войны Константином Тарановым, у которого было своё видение на порядок в городе.

«Сериал будет интересно смотреть, потому что в первом сезоне герой возвращается с войны, и это абсолютно отдельная история. Во втором сезоне он отсидел уже несколько лет в тюрьме, она его кардинально поменяла. Герой возвращается в родной город, и сталкивается с похожими проблемами, которые были и в первой части сериала. Если в первом сезоне герои выгнали бандитов и встали на их место, то и теперь беспорядок в городе остался. Герой изменился, а как он будет справляться с проблемами, зрители узнают сами», – говорит Арсений Робак.

Читайте также Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью

После событий первой «Горячей точки», когда Женя, пытавшийся остановить от побега Таранова (Александр Носик) и Контрабаса (Юрий Анпилогов), становится мишенью для людей бандита, мстившего за смерть своего начальника, проходит некоторое время. Отсидев в тюрьме, он возвращается в родное Чернодолье. На первый взгляд здесь все изменилось: бандитский беспредел остался в прошлом, да и при новом начальнике милиции тишь да гладь. Но это оказывается иллюзией, когда Мурин со своим другом, оперуполномоченным Эдиком Хасановым (Павел Попов), вновь оказываются в центре войны – теперь между столичным криминальным кланом и коррумпированной милицией: они борются за землю поселка, выделенную под открытие новой игровой зоны.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В новом сезоне НТВ покажет продолжение сериалов «Горячая точка», «Пёс» и «Скорая помощь»
Арсений Робак вновь отправится в «Горячую точку»
Сериал «Горячая точка» с Александром Носиком и Арсением Робаком выйдет 27 января
Завершились съемки сериала «Горячая точка» с Робаком, Жуковым и Поповым
Арсений Робак вернулся из «Горячей точки»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Юрий АнпилоговАлександр НосикПавел ПоповАрсений Робак
фильмы
Горячая точкаГорячая точка-2

фотографии >>
Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку» фотографии
Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку» фотографии
Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку» фотографии
Арсений Робак в конце осени отправится в новую «Горячую точку» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Русланова
21 ноября ушла из жизни актриса Нина Русланова.
Бахтиёр Ихтияров
20 ноября ушёл из жизни актёр Бахтиёр Ихтияров.
Валерий Гаркалин
20 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Гаркалин.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Наталья Круглова
Сергей Кузнецов
Александр Луканичев
Мария Мина
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Эдда Урусова
Борис Карлофф
Венсан Кассель
Отомар Крейча
Харпо Маркс
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Мертвец
вестерн, драма, приключения, фэнтези
Германия, США, Япония, 1995
Купе номер шесть
мелодрама, роуд-муви
Германия, Россия, Финляндия, Эстония, 2021
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Любовники
мелодрама, триллер
Франция, 2020
Обитель зла: Раккун-Сити
боевик, мистика, научная фантастика, фильм ужасов
Германия, Канада, США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Агент 117: Из Африки с любовью
комедия, приключения, шпионский фильм
Кения, Франция, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Грэйс и Джо. История любви
мелодрама
США, 2018
Медвежонок Бамси и дракон
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, Дания, 2018
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram