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В Дубае покажут «Московское кино»

24 ноября
2021 год

Новости кино >>
24 ноября 2021
С 29 ноября по 2 декабря в Дубае пройдет фестиваль «Московское кино». Смотр организован Правительством Москвы в рамках международной выставки «Экспо 2020» и направлен на продвижение заявки российской столицы на право проведения мероприятия в 2030 году, сообщает пресс-служба Москино.

В Дубае покажут «Московское кино»
фото: Москино

Программа первого фестиваля российского кино в Дубае представит фильмы разных художественных направлений и жанров, включая исторические, военные и спортивные. Зрители увидят главные российские кинохиты последних лет. Среди них «Т-34», «Салют-7», «Ледокол», «Поддубный», «Легенда №17», «Битва за Севастополь» и «Призрак».

Показы пройдут в одном из самых больших кинотеатров Ближнего Востока Vox cinema mall of The Emirates. Картины представят актеры Анатолий Кот, Александр Самойленко, Катерина Шпица, режиссер Сергей Мокрицкий и журналист Сусанна Альперина. Возглавит делегацию российских кинематографистов генеральный директор Москино Наталья Мокрицкая.

«Уверена, что российское кино не оставит равнодушными зрителей кинофорума и у него появятся здесь свои почитатели. Это только первый шаг в развитии международной деятельности Москино. В ближайшем будущем мы планируем регулярно проводить фестивали Московского кино для продвижения Москвы как культурного и кинематографического бренда и в других мировых киностолицах», — комментирует Мокрицкая.

Также фестиваль направлен на углубление взаимодействия Москвы и Дубая в рамках работы Московской кинокомиссии, которая содействует в выборе локаций, организации съемок и рекомендует аккредитованные продакшн-компании.
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персоны
Анатолий КотНаталья МокрицкаяСергей МокрицкийАлександр СамойленкоКатерина Шпица
фильмы
Битва за СевастопольЛегенда №17ЛедоколПоддубныйПризракСалют-7Т-34

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