В Дубае покажут «Московское кино»

С 29 ноября по 2 декабря в Дубае пройдет фестиваль «Московское кино». Смотр организован Правительством Москвы в рамках международной выставки «Экспо 2020» и направлен на продвижение заявки российской столицы на право проведения мероприятия в 2030 году, сообщает пресс-служба Москино.
«Уверена, что российское кино не оставит равнодушными зрителей кинофорума и у него появятся здесь свои почитатели. Это только первый шаг в развитии международной деятельности Москино. В ближайшем будущем мы планируем регулярно проводить фестивали Московского кино для продвижения Москвы как культурного и кинематографического бренда и в других мировых киностолицах», — комментирует Мокрицкая.
Также фестиваль направлен на углубление взаимодействия Москвы и Дубая в рамках работы Московской кинокомиссии, которая содействует в выборе локаций, организации съемок и рекомендует аккредитованные продакшн-компании.
обсуждение >>