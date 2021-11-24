Минкультуры планирует поддержать российские дебюты в прокате

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Директором по пользовательскому опыту и удержанию клиентов стала Александра Ефимовская

24 ноября

В Дубае покажут «Московское кино»

Фестиваль пройдет в рамках международной выставки «Экспо 2020» с 29 ноября по 2 декабря