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Минкультуры планирует поддержать российские дебюты в прокате

24 ноября
2021 год

Новости кино >>
24 ноября 2021
Департамент кинематографии и цифрового развития России рассказал о проделанной работе и планах поддержки национального кино на 2022 год, сообщается на сайте Минкультуры.

Российские дебюты получат поддержку Минкультуры в прокате
фото: Министерство культуры РФ

Во-первых, ожидается создание отдельного направления по поддержке национальных дебютов в прокате. Она будет предоставлена фильмам, получавших государственное финансирование на этапе производства. Во-вторых, будет внедрена процедура очной защиты для кинофестивалей.

Также Департамент продолжит поддерживать кинопроизводство. Планируется расширение деятельности уже существующих и, возможно, появление новых лабораторий документального и научно-популярного кино на базе фестивалей и киностудий.

В 2021 году при поддержке Минкультуры России были запущены и проведены три масштабных проекта, способствующих появлению и развитию в национальном кинопроизводстве новых кадров. Это семинар-интенсив по принципам и правилам эффективной презентации кинопроектов «Искусство питчинга», лаборатория «Ленфильм-Дебют», а также школа на базе Свердловской киностудии по подготовке вторых составов съемочных групп. Было поддержано 55 кинофестивалей и 5 премий в 35 регионах России. Число мероприятий увеличилось на 16 в сравнении с 2020 годом. Традиционно поддержку получили ММКФ, «Кинотавр», «Послание к Человеку», «Зеркало» и другие смотры, некоторые фестивали были поддержаны впервые.
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