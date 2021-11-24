Исполнительным директором IVI назначен Юрий Смагаринский

В команде онлайн-кинотеатра IVI произошли структурные изменения. Исполнительным директором компании стал Юрий Смагаринский, директором по пользовательскому опыту и удержанию клиентов — Александра Ефимовская, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Онлайн-кинотеатр IVI
«Новые назначения обусловлены в первую очередь ростом бизнеса. Наша сфера одна из самых динамично развивающихся, и мы живем в парадигме постоянной адаптации к изменениям. Я верю, что успеха здесь можно добиться только за счет реализации собственной уникальной стратегии», — комментирует перестановки генеральный директор IVI Олег Туманов
Юрий Смагаринский более 15 лет работал в «Билайне», к IVI присоединился в апреле 2020 года в роли коммерческого директора. Отвечал за развитие дистрибуции и партнерств, международное развитие, курировал мобильное и детское направления. В роли исполнительного директора ему предстоит заниматься привлечением аудитории, а также развитием партнерских и международных программ.
Александра Ефимовская работает в IVI c 2019 года. Ранее отвечала за пользовательский опыт и CRM, в новой должности будет обеспечивать реализацию инициатив по созданию максимального комфорта зрителей. Оба менеджера находятся в прямом подчинении у генерального директора.
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