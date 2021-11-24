Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы

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Директором по пользовательскому опыту и удержанию клиентов стала Александра Ефимовская

24 ноября

Минкультуры планирует поддержать российские дебюты в прокате

Департамент кинематографии и цифрового развития рассказал о планах поддержки национального кино на 2022 год