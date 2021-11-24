Хелена Бонэм Картер сыграет звезду британской мыльной оперы

Британская актриса и двукратная номинантка на премию «Оскар» Хелена Бонэм Картер сыграет главную роль в биографическом мини-сериале «Нолли». Проект расскажет историю звезды британского телевидения Ноэль Гордон, пишет Variety.
фото: Variety
Известная как «королева Мидлендса» Гордон в течение 18 лет исполняла ключевую роль в популярном «мыльном» телешоу «Перекрестки», выходившем в Британии с 1964 по 1988 год. Но была внезапно без объяснения причины уволена на пике славы и забыта. Трехсерийная драма «Нолли» станет смелым исследованием этого случая, обещают создатели.
«Одной из моих первых работ на телевидении был пробный сценарий “Перекрестков”, и я мечтал написать историю его закулисной жизни в течение 40 лет. Теперь наконец-то можно сказать правду!», — делится эмоциями сценарист проекта Рассел Ти Дэвис, известный работой над сериалами «Это грех», «Годы» и «Доктор Кто».
Режиссером проекта назначен сценарист Питер Хор, работавший на фильмом Мэтта Рэтнера «Стендапер по жизни». Производство начнется в 2022 году. Выйдет сериал на телеканале ITV, там же, где выходили «Перекрестки».
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