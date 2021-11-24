Великое анимационное путешествие Суворова начнется 17 марта 2022 года

Стала известна дата первой за более чем 20 лет премьеры студии «Союзмультфильм». Релиз исторической анимационной ленты «Суворов: Великое путешествие» запланирован на 17 марта 2022 года, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».
фото: Компания «Централ Партнершип»
В центре сюжета простой юноша Гриша, который по воле случая попадает на службу к генералу Александру Васильевичу Суворову и отправляется в его легендарный Швейцарский поход. На фоне масштабных исторических событий Грише предстоит проявить смекалку, бросить вызов опасному злодею, и, выручив полководца личным подвигом, доказать, что героем может стать каждый.
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