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Великое анимационное путешествие Суворова начнется 17 марта 2022 года

24 ноября
2021 год

Новости кино >>
24 ноября 2021
Стала известна дата первой за более чем 20 лет премьеры студии «Союзмультфильм». Релиз исторической анимационной ленты «Суворов: Великое путешествие» запланирован на 17 марта 2022 года, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Великое анимационное путешествие Суворова начнется 17 марта 2022 года
фото: Компания «Централ Партнершип»

В центре сюжета простой юноша Гриша, который по воле случая попадает на службу к генералу Александру Васильевичу Суворову и отправляется в его легендарный Швейцарский поход. На фоне масштабных исторических событий Грише предстоит проявить смекалку, бросить вызов опасному злодею, и, выручив полководца личным подвигом, доказать, что героем может стать каждый.

Фильм выполнен в технике 3D анимации. Режиссером выступил Борис Чертков, сценаристом — Андрей Курейчик, ставший соавтором ленты «Движение вверх».
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