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Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь»

24 ноября
2021 год

Новости кино >>
24 ноября 2021
В сети появился первый трейлер 8-серийного криминального триллера «Ваша честь» режиссёра Константина СтатскогоМост»).


Сериал основан на одноимённом израильском сериале. В центре сюжета «Вашей чести» — влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов, чей сын Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города, которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.

Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь»

«Любовь родителей чиста и безгранична, — считает Константин Статский. — Но когда стирается грань между справедливостью и беззаконием — можно ли это оправдать своей любовью? Что важнее: профессиональная честь или родительский долг? Простительно ли зло во имя блага? Дай бог, чтобы вы нашли эти ответы не в реальной жизни, а в истории, разыгранной в нашем кино блистательным актерским составом».

Главные роли в сериале сыграли Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Даниил Воробьев, Дарья Урсуляк и Ростислав Бершауэр.

Сериал «Ваша честь» выйдет 2 декабря на more.tv.
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Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков спасает сына от правосудия в трейлере сериала «Ваша честь» фотографии
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