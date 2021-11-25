Мы все летаем здесь, внизу: вышел трейлер ко второму сезону аниме «Созданный в Бездне»

Студия Kinema Citrus
показала постер и трейлер ко второму сезону аниме «Созданный в Бездне»
. Свежая арка получила подзаголовок «Солнце, вспыхнувшее в Золотом Городе».
Аниме снято по сэйнэн
-манге (рассчитанной на взрослую мужскую аудиторию) Акихито Цукуси
. Первый том вышел в 2012 году, а сама история до сих пор не закончена. «Созданный в Бездне» за прошедшие годы собрал солидную фанбазу и в настоящий момент находится в статусе одного из самых популярных сэйнэн-тайтлов. Одна из особенностей цикла — контраст между красочным дизайном с миловидными персонажами и брутальными сценами насилия.
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Сюжет сериала переносит зрителя в альтернативный мир в сеттинге стимпанк. Юная Рико живет в приюте города Оус, расположенном на острове посреди океана. Главная местная достопримечательность — Бездна: бескрайняя система подземных пещер. Никому не известно, что находится на самом дне, однако Бездна хранит в себе несметные природные сокровища и мощные артефакты, оставленные высокоразвитой исчезнувшей цивилизацией. Так что в добровольцах исследовать пещеры нет недостатка. Отважившегося на спуск ожидает множество смертельных опасностей, из которых самое коварное – Проклятие Бездны: при попытке подняться обратно на поверхность смельчак испытывает приступы головокружения, рвоту, кровоизлияния и постепенно начинает терять человеческий облик.
Мать Рико когда-то была известна как легендарная покорительница Бездны, но исчезла 10 лет назад, оставив дочери лишь письмо с намеками на встречу внутри пещеры. Во время одной из вылазок юная исследовательница встречает юношу по имени Рэг. Оказывается, что Рэг — робот и ничего не помнит о своем прошлом. Вдвоем они отправляются в самую глубь Бездны: робот — за воспоминаниями, Рико — в поисках матери. Очень скоро им предстоит на себе испытать, насколько беспощадным может быть подземный мир.
Производством аниме занимается студия Kinema Citrus («Восхождение героя щита»
, «Черная пуля»
, «Код: Крушитель»
). Второй сезон стартует в 2022 году. Официальная дата релиза пока неизвестна.
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