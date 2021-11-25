Комедийный триллер «Вне себя» с Евгением Стычкиным обрел международного дистрибьютора

Ведущий международный дистрибутор Red Arrow Studio International купил права на остросюжетный российский сериал «Вне себя». Сделка подразумевает реализацию фильма по всему миру, за исключением стран СНГ, возможное создание ремейка и первоочередную покупку следующих сезонов, сообщает пресс-служба компании 1-2-3 Production, занимавшейся созданием проекта.
фото: 1-2-3 Production
Компания Red Arrow Studios принадлежит одной из крупнейших медиа групп Европы и занимается дистрибуцией сценариев, форматов и документальных шоу на более чем 200 территориях по всему миру, финансирует и ко-продюсирует международный развлекательный контент. Работала с такими проектами, как сериал «Босх», спортивная драма «Их собственная лига», а также популярное реалити-шоу TLC «Оденься к свадьбе».
«Мы очень рады начать работать с 1-2-3 Production, которые регулярно представляют на рынок привлекательные оригинальные проекты, благодаря бескомпромиссности их творческого подхода. Сериал “Вне себя” яркое тому подтверждение: это уникальный проект талантливой творческой команды, который без сомнения привлечет внимание публики по всему миру», — комментирует свое решение Родриго Эррера Ибаргуенгойтиа, возглавляющий направление закупок и совместного производства Red Arrow Studios.
Сериал рассказывает историю успешного финансового аналитика Дмитрия с редким психическим расстройством. Он не помнит несколько лет своей жизни, при этом его преследуют фантомы людей, в смерти которых он себя винит. Призраки мешают наладить личную жизнь и получить опеку над пятилетним сыном. Поэтому Дмитрий обращается к психотерапевту, но попытки распутать события прошлого приводят к старым врагам и не самым приятным воспоминаниям.
Ранее проект вошел в престижную секцию Forum Exclusives международного смотра телевизионного контента Series Mania в Лилле, был представлен в конкурсной программе кинофестиваля в Ла Рошель и секции сериалов на международном фестивале в Таллине. Премьера состоялась 18 ноября в онлайн-кинотеатре Premier.
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