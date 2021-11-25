Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко

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Немецкая компания Red Arrow Studio купила права на реализацию сериала по всему миру, за исключением СНГ

25 ноября

Мы все летаем здесь, внизу: вышел трейлер ко второму сезону аниме «Созданный в Бездне»

Экспедиция под названием «Солнце, вспыхнувшее в Золотом Городе» продолжится в следующем году