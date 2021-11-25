Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко

Премьера фантастической мелодрамы «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Проект снят в формате киносторис и будет доступен сразу в двух форматах — как веб-сериал и как полнометражная лента, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Онлайн-кинотеатр KION
Главные герои сериала — геолог Вика и геофизик Андрей. В прошлом любовники, они расстались из-за сильного чувства вины: во время их романа у Вики погиб муж, у Андрея ушла жена вместе с маленьким ребенком. Но судьба дарит им еще один шанс — совместную работу на месте падения метеорита. Там, в глухом лесу, герои попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, повторно переживая события своей жизни и пытаясь исправить ошибки.
«Проект поднимает тему “ошибочного выбора” – что происходит с человеком, когда он понимает, что связал жизнь не с тем человеком. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы пораниться самому и не сделать больно близким, но это оказывается невозможным. Для меня в этой истории больше мелодраматизма, фантастическая составляющая – это форма, позволяющая ярче раскрыть тему», – рассказывает режиссер Эдуард Бордуков, ранее снявший ленты «Коробка» и «На острие».
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