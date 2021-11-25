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Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко

25 ноября
2021 год

Новости кино >>
25 ноября 2021
Премьера фантастической мелодрамы «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Проект снят в формате киносторис и будет доступен сразу в двух форматах — как веб-сериал и как полнометражная лента, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Главные герои сериала — геолог Вика и геофизик Андрей. В прошлом любовники, они расстались из-за сильного чувства вины: во время их романа у Вики погиб муж, у Андрея ушла жена вместе с маленьким ребенком. Но судьба дарит им еще один шанс — совместную работу на месте падения метеорита. Там, в глухом лесу, герои попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, повторно переживая события своей жизни и пытаясь исправить ошибки.

«Проект поднимает тему “ошибочного выбора” – что происходит с человеком, когда он понимает, что связал жизнь не с тем человеком. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы пораниться самому и не сделать больно близким, но это оказывается невозможным. Для меня в этой истории больше мелодраматизма, фантастическая составляющая – это форма, позволяющая ярче раскрыть тему», – рассказывает режиссер Эдуард Бордуков, ранее снявший ленты «Коробка» и «На острие».

Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
фото: Онлайн-кинотеатр KION

Помимо Ткаченко и Вилковой участие в проекте приняли Антон Васильев, Анна Старшенбаум, Никита Волков, Екатерина Зеленцова, Максим Мишкевич и другие артисты. Сценарий написала Алла Гусева, работавшая над сериалами «Ваша честь», «Возвращение Мухтара», «Всегда говори "всегда”». Съемки проходили в Петербурге и области, в том числе на Финском заливе, сыгравшем свою роль в создании фантастической и в то же время романтичной атмосферы.
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персоны
Эдуард БордуковАнтон ВасильевЕкатерина ВилковаНикита ВолковАлла ГусеваЕкатерина ЗеленцоваМаксим МишкевичАнна СтаршенбаумАртём Ткаченко
фильмы
Ваша честьВозвращение Мухтара-1Всегда говори "всегда"КоробкаНа острие

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Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
Екатерина Вилкова попадет во временную петлю с Артемом Ткаченко
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