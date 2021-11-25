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«СенюФедю» ждут новые приключения

25 ноября
2021 год

Новости кино >>
25 ноября 2021
Премьера нового сезона комедийного сериала «СеняФедя» состоится на СТС 6 декабря. В продолжении спин-оффа «Кухни» к Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину, Анне Бегуновой и Анне Старшенбаум присоединятся Андрей Федорцов, Анатолий Кот и режиссер Клим Поплавский, для которого роль в «СенеФеде» стала первой большой актерской работой, сообщает пресс-служба телеканала.

«СенюФедю» ждут новые приключения
фото: Телеканал СТС

«Такого волнения я не припомню. Были сцены, когда я играл в паре с Андреем Федорцовым, которого снимал в фильме "Приличные люди", а теперь оказался с ним, очень опытным актером, по одну сторону экрана. Кроме того, мне не раз прилетало по голове от партнеров, которые по сюжету должны были бесконечно "вырубать" моего героя. В это время что-то обязательно шло не так, и все получалось реально», — делится впечатлениями актер.

«СенюФедю» ждут новые приключения
фото: Телеканал СТС

В новых сериях проекта Сеня и Федя откроют бургерную. И на пути к успеху их будут ждать взрывы, пожары, погони и ограбления, поиски золота и битвы с банкирами. В приключениях примет участие и главный символ предыдущих сезонов — фудтрак, которому случилось пострадать не только по сценарию. Во время съемок неизвестные похитили часть его оборудования.
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