Московский международный кинорынок «Российский кинобизнес» представил программу предстоящего форума. О мероприятиях, которые пройдут с 5 по 9 декабря, рассказали генеральный директор форума Екатерина Бордачева, руководитель Москино Наталья Мокрицкая и эксперт по международному сотрудничеству Елена Ларионова.
фото: Московский международный кинорынок «Российский кинобизнес»
Предстоящий кинорынок станет первым в рамках сотрудничества «Российского кинобизнеса» с Москино и Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы, благодаря чему мероприятия пройдут сразу на трех площадках. Так, торжественное открытие состоится 5 декабря в кинотеатре «Космос», где будет показано австрийско-немецкое фэнтези «Школа магических зверей», деловые встречи пройдут с 6 по 9 декабря в кинотеатре «Звезда» и Цифровом деловом пространстве.
«Прошлый, апрельный рынок мы провели в сжатом формате, он был очень сложным, по-настоящему стрессовым. Но благодаря нему мы поняли, чего нам не хватает. Коронавирус позволил активировать те точки, которые спали. И в этом нам очень помогло Москино», – прокомментировала Екатерина Бордачева.
Главным отличием форума непосредственно этого года станет ориентация не только на кинотеатры и дистрибьюторов, как это было ранее. Ряд мероприятий будет проведен специально для создателей контента, продюсеров и онлайн-платформ. В их числе программа презентаций независимых проектов «#Поиск».
Одним из ключевых блоков станут презентации проектов из стран Центральной Азии. В Москву приедут 12 делегаций, представляющих ведущие кинокомпании и фонды Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана. Все они получили специальную поддержку ЮНЕСКО. Пройдут показы новый проектов Sony Pictures, Walt Disney Studios и Universal Pictures, а также презентации независимых дистрибьюторов – World Pictures, Ten Letters, Planeta Inform Film Distribution, «Русский репортаж» и «Про:взгляд».
Всего на форуме представят более 200 фильмов, 10 из которых будут показаны участникам программы полностью. Одна из таких премьер – спортивная комедия Бретта Леонарда «Триумф», представленная в Каннах и отмеченная премией Европейской Киноакадемии в 2020 году.
Также анонсирована презентация технических решений в сфере кинобизнеса и насыщенная образовательная программа, в рамках которой, в частности, состоится мастер-класс Андрея Богатырева«Режиссер в современном кино» и открытый разговор с букерами кинотеатров о психологии и компетенциях в профессии.
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