Картина Руслана Федотова «Куда мы едем?» признана лучшим дебютом на фестивале документального кино IDFA

Картина Руслана Федотова
«Куда мы едем?
» о жизни столичной подземки удостоена двух наград фестиваля документального кино IDFA (International Documentary Festival of Amsterdam). Ленте вручили призы за операторскую работу и лучший дебют, сообщается на сайте
смотра.
Фильм «Мистер Ландсбергис
» Сергея Лозницы
о литовском политике Витаутасе Ландсбергисе, который был главой страны во время ее борьбы за независимость от СССР, признан лучшей неигровой работой фестиваля. Ленту также отметили за монтаж.
Вьетнамец Ха Ле Дим, снявший «Детей тумана», назван режиссером года. В конкурсе Envision победу одержал «Осьминог» Карима Кассима, созданный кинематографистами Ливана, Катара и США.
Фестиваль документального кино IDFA проходит с 1988 года. За эти годы из локального мероприятия он вырос в один из важнейших мировых смотров, направленных на продвижение документального кино широкой аудитории и, что немаловажно, с денежными призами. В частности, благодаря участию и победе в IDFA широкую известность обрел российский режиссер Виктор Косаковский
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