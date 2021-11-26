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Звезда «Санта-Барбары» Марси Уокер отмечает юбилей

26 ноября
2021 год

Новости кино >>
26 ноября 2021
Сегодня, 26 ноября, отмечает юбилей американская актриса Марси Уокер, памятная зрителям по роли Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре».

Марси Линн Уокер родилась 26 ноября 1961 года в Падуке, штат Кентукки. Отец был авиационным инженером, работал в странах Европы и Ближнего Востока, Марси путешествовала с ним. Окончила Триад высшую школу Святого Якова. Работала концертмейстером и выступала в любительском театре.

Звезда «Санта-Барбары» Марси Уокер отмечает юбилей
фото: theplace2.ru

В кино дебютировала в 1985-м, сыграв Фрэнни в молодежной комедии «Горячий курорт». Прославилась ролями в мыльных операх, среди самых известных Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре» и Лиза Колби в сериале «Все мои дети». Снималась преимущественно на телевидении. Обладательница шести наград, включая дневную премию «Эмми».

Свою кинокарьеру завершила в 2005-м, посвятив себя служению церкви. В начале карьеры встречалась с Бронсоном Пинчотом. Была замужем за актерами Стивеном Феррисом и Билли Уорлоком, а также за оператором Стивеном Коллинзом. Ее сын Тейлор Коллинз младенцем засветился в «Санта-Барбаре».
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