Звезда «Санта-Барбары» Марси Уокер отмечает юбилей

анонс

Картина Руслана Федотова «Куда мы едем?» признана лучшим дебютом на фестивале документального кино IDFA

25 ноября

Московский международный кинорынок «Российский кинобизнес» представил программу

Форум пройдет с 5 по 9 декабря в Цифровом деловом пространстве и кинотеатрах сети «Москино»