Звезда «Санта-Барбары» Марси Уокер отмечает юбилей

Сегодня, 26 ноября, отмечает юбилей американская актриса Марси Уокер
, памятная зрителям по роли Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре
».
Марси Линн Уокер
родилась 26 ноября 1961 года в Падуке, штат Кентукки. Отец был авиационным инженером, работал в странах Европы и Ближнего Востока, Марси путешествовала с ним. Окончила Триад высшую школу Святого Якова. Работала концертмейстером и выступала в любительском театре.
В кино дебютировала в 1985-м, сыграв Фрэнни в молодежной комедии «Горячий курорт». Прославилась ролями в мыльных операх, среди самых известных Иден Кэпвелл в «Санта-Барбаре» и Лиза Колби в сериале «Все мои дети
». Снималась преимущественно на телевидении. Обладательница шести наград, включая дневную премию «Эмми».
Свою кинокарьеру завершила в 2005-м, посвятив себя служению церкви. В начале карьеры встречалась с Бронсоном Пинчотом
. Была замужем за актерами Стивеном Феррисом и Билли Уорлоком
, а также за оператором Стивеном Коллинзом. Ее сын Тейлор Коллинз младенцем засветился в «Санта-Барбаре».
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