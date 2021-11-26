Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября

События стартового сезона развернулись в Охтинском районе Санкт-Петербурга. Сюда после освобождения из колонии за превышение полномочий возвращается бывший оперативник Дмитрий Рыжов. Одновременно с ним в город на Неве приезжает капитан Гордеева и становится участковым в этом районе. В коллеги ей достается участковый Тельцов, для которого работа в полиции лишь способ неплохо заработать. Он сразу же скидывает на новичка всю работу с населением. Здесь и пересекаются пути Рыжова, который сменил офицерский мундир на оранжевый жилет «Жилкомсервиса», и принципиальной Гордеевой. В первый сезон вошло 24 серии, а второй сезон состоял из 50 эпизодов.
По словам исполнителя роли Геры Егора Бакулина, «третий сезон будет полон новых интриг. Мой герой – это собирательный образ мамочкиного сыночка, который не заводит семью и детей, этакий переросток, живущий в свое удовольствие. Вместо этого они заводят котиков. И таких среди нас очень много. Я беру примеры из жизни и добавляю новые черты своему герою. Хорошо, что я в жизни не похож на Геру. Но без этого персонажа тоже нельзя. Мне кажется, он добавляет настроения сериалу. Его простоватость делает героя понятным каждому. Он готов на все ради друзей: подвергаться опасности не задумываясь, лезть в драку. При этом мы не серьезные крутые парни, хмурящие брови, мы обычные люди, каких много вокруг. Многим нашим зрителям интересно, появится ли у Геры постоянная девушка... буду держать интригу до конца! Скажу лишь, что романтика будет присутствовать. Держим интригу».
фото: пресс-служба Пятого канала
В продолжении детектива после декретного отпуска в отдел вернется Арина Гордеева и появится новый персонаж – мама Арины, которая будет помогать ей с малышом. Примечательно, что во время съемок одной из ночных сцен с погоней в рабочий процесс вмешались случайные прохожие. Они не заметили камер и бросились спасать актеров от «хулиганов».
«Мы сохранили музыкальность сериала. Прозвучат классические джазовые произведения, Джордж Браун, Шопен и Planty. А вот с личной жизнью у героя совсем грустно, но возможно все, раскрывать все секреты не буду. Скажу только, что у одного из персонажей появится дочь. У кого? Смотрите сами», — говорит Денис Рожков.
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