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Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября

26 ноября
2021 год

Новости кино >>
26 ноября 2021
Пятый канал 28 ноября покажет сразу 12 премьерных серий третьего сезона детектива «Условный мент» с Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной. Начало эфира в 11.35, уточняет пресс-служба телеканала.

Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября
фото: пресс-служба Пятого канала

События стартового сезона развернулись в Охтинском районе Санкт-Петербурга. Сюда после освобождения из колонии за превышение полномочий возвращается бывший оперативник Дмитрий Рыжов. Одновременно с ним в город на Неве приезжает капитан Гордеева и становится участковым в этом районе. В коллеги ей достается участковый Тельцов, для которого работа в полиции лишь способ неплохо заработать. Он сразу же скидывает на новичка всю работу с населением. Здесь и пересекаются пути Рыжова, который сменил офицерский мундир на оранжевый жилет «Жилкомсервиса», и принципиальной Гордеевой. В первый сезон вошло 24 серии, а второй сезон состоял из 50 эпизодов.

По словам исполнителя роли Геры Егора Бакулина, «третий сезон будет полон новых интриг. Мой герой – это собирательный образ мамочкиного сыночка, который не заводит семью и детей, этакий переросток, живущий в свое удовольствие. Вместо этого они заводят котиков. И таких среди нас очень много. Я беру примеры из жизни и добавляю новые черты своему герою. Хорошо, что я в жизни не похож на Геру. Но без этого персонажа тоже нельзя. Мне кажется, он добавляет настроения сериалу. Его простоватость делает героя понятным каждому. Он готов на все ради друзей: подвергаться опасности не задумываясь, лезть в драку. При этом мы не серьезные крутые парни, хмурящие брови, мы обычные люди, каких много вокруг. Многим нашим зрителям интересно, появится ли у Геры постоянная девушка... буду держать интригу до конца! Скажу лишь, что романтика будет присутствовать. Держим интригу».

Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября
фото: пресс-служба Пятого канала

В продолжении детектива после декретного отпуска в отдел вернется Арина Гордеева и появится новый персонаж – мама Арины, которая будет помогать ей с малышом. Примечательно, что во время съемок одной из ночных сцен с погоней в рабочий процесс вмешались случайные прохожие. Они не заметили камер и бросились спасать актеров от «хулиганов».

«Мы сохранили музыкальность сериала. Прозвучат классические джазовые произведения, Джордж Браун, Шопен и Planty. А вот с личной жизнью у героя совсем грустно, но возможно все, раскрывать все секреты не буду. Скажу только, что у одного из персонажей появится дочь. У кого? Смотрите сами», — говорит Денис Рожков.
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Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября фотографии
Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября фотографии
Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября фотографии
Премьера третьего сезона детектива «Условный мент» состоится 28 ноября фотографии
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