Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

По сюжету тренер Максим Тополь (Пореченков), известный своим неуступчивым характером, вынужден возглавить женскую волейбольную команду из Калининграда «Чайка». Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.
По словам Пореченкова, «сначала волейбольная команда "Чайка" сложилась в сценарии, а за время съемок – уже и на площадке, и в кадре. В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены – игр на Чемпионате России, финал супер-лиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно! Мне было интересно провести это время с моим героем – тренером Максимом Тополем».
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Съемки длились 108 смен и проходили в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Кронштадте, Калининграде, Москве и на Куршской косе. В сериале снялись 75 актеров, а в массовых сценах участвовало более 300 человек. Одними из главных площадок для работы группы стали новые волейбольные центры Калининграда и Соснового Бора. Актрисы Александра Богданова, Иева Андреевайте, Равшана Куркова, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева и Елизавета Кафиева тренировались здесь в течение всего съемочного периода, а до этого еще на протяжении двух месяцев во время подготовки к проекту.
«Даже не верится, что наши "Чайки" завершились. Без сомнения, буду скучать по "номеру 11". Благодарна за этот интересный, сложный опыт», — говорит Равшана Куркова.
обсуждение >>