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Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

26 ноября
2021 год

Новости кино >>
26 ноября 2021
В Ленинградской области завершились съемки «Чаек», заказанных «Россией». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале Антона Сиверса сыграли Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Илья Любимов, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова и Иева Андреевайте.

Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

По сюжету тренер Максим Тополь (Пореченков), известный своим неуступчивым характером, вынужден возглавить женскую волейбольную команду из Калининграда «Чайка». Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных. У каждой из них – своя судьба, железный характер, личные переживания, и все они отчаянно борются не только за чемпионство, но и за право быть счастливыми.

По словам Пореченкова, «сначала волейбольная команда "Чайка" сложилась в сценарии, а за время съемок – уже и на площадке, и в кадре. В последние дни мы снимали самые массовые и динамичные сцены – игр на Чемпионате России, финал супер-лиги по волейболу. И испытали настоящий адреналин, напряжение и командный дух. Это было мощно! Мне было интересно провести это время с моим героем – тренером Максимом Тополем».

Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Съемки длились 108 смен и проходили в Санкт-Петербурге, Сосновом бору, Кронштадте, Калининграде, Москве и на Куршской косе. В сериале снялись 75 актеров, а в массовых сценах участвовало более 300 человек. Одними из главных площадок для работы группы стали новые волейбольные центры Калининграда и Соснового Бора. Актрисы Александра Богданова, Иева Андреевайте, Равшана Куркова, Марина Гончарова, Юлия Макарова, Мария Столярова, Мария Лопатина, Шекер Ходжаева и Елизавета Кафиева тренировались здесь в течение всего съемочного периода, а до этого еще на протяжении двух месяцев во время подготовки к проекту.

«Даже не верится, что наши "Чайки" завершились. Без сомнения, буду скучать по "номеру 11". Благодарна за этот интересный, сложный опыт», — говорит Равшана Куркова.
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Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой фотографии
Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой фотографии
Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой фотографии
Завершились съемки сериала «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой фотографии
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